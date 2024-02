Noi sancțiuni împotriva Rusiei

Vlad Botoș, europarlamentar USR s-a alăturat unui demers lansat de Guy Verhofstadt, membru al Grupului Renew Europe, într-un demers care cere Comisiei Europene să lanseze împotriva Rusiei procedura privind Regimul Global EU de Sancțiuni pentru Încălcarea Drepturilor Omului (EU Global Human Rights Sanctions Regime) în urma decesului lui Alexei Navalnîi.

Europarlamentarul USR explică ”Moartea lui Alexei Navalnîi a șocat întreaga lume prin josnicia ei. Un dizident politic, un opozant deschis al regimului lui Putin, Alexei era închis într-o închisoare de maximă securitate în Siberia în condiții extrem de dure. Fusese condamnat la ani grei de închisoare pentru că a criticat regimul lui Putin, iar de unde era, nu mai putea să-l atace cu nimic pe liderul de la Kremlin, nu îi mai putea pune în pericol dictatura.

Să omori un om care nu mai are nici o putere este mai mult decât josnic, este inuman și nu are nici o explicație logică, nici o urmare benefică pentru regimul dictatorial. Aceasta este o încălcare crasă a drepturilor omului, iar Uniunea Europeană are posibilitatea de a impune un regim strict de sancțiuni în cazul statelor care încalcă grav drepturile omului.

Regimul din Rusia nu mai este demult o democrație, cu mii de oameni arestați pentru proteste pașnice, cu alegeri măsluite, cu opozanți care nu sunt lăsați să candideze, dar exista, totuși, speranța că acești opozanți, odată înlăturați vor fi lăsați în viață.

Scrisoarea adresată lui Josep Borrell, în calitate de Înalt reprezentant pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene, cere declanșarea sancțiunilor pentru că este nevoie de mai mult decât declarații, este nevoie de acțiune pentru a arăta clar că drepturile omului sunt importante pentru noi, pentru Uniunea Europeană.

Pentru noi, românii, este cu atât mai trist și mai îngrijorător cu cât am trăit regimul impus din Rusia în care oamenii erau trimiși în închisori pentru a fi omorâți, sau pe șantierele patriei unde aveau parte de accidente planificate. Am văzut cum Rusia, dintr-o democrație tânără, dintr-o țară plină de speranță, a ajuns la aceleași vremuri, dacă nu chiar mai crunte de dinainte de 1989 și îngrijorarea noastră ar trebui să fie la cote maxime.

Eu voi susține orice demers pentru a sancționa încălcarea drepturilor omului și pentru a încuraja respectarea lor. Păstrarea democrației și a valorilor democratice este un efort constant, iar consolidarea democrației se face în decenii.”