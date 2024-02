O carte pe zi: 'Cămașa în carouri și alte 10 întâmplări din București', de Doina Ruști

„O atmosferă de mister tentacular, povești de dragoste și moarte și o nouă dovadă că în proza fantastică de azi Doina Ruști nu are egal“ – Emanuela Ilie.

Volumul este al treilea titlu din seria de autor Doina Ruști inițiată la Editura Litera. Cartea se află la a treia ediție, prima a apărut în 2010 la Editura Polirom. „Mi-a plăcut să scriu această carte care pentru mine este ca o zi toridă, tipic bucureșteană – scrie Doina Ruști într-un fel de confesiune. Sunt povestiri autonome, dar legate, încât în planul secund se alcătuiește povestea lui Cristian, nu ca personaj principal, ci ca parte a unei lumi, în care fiecare dinc ele 11 întâmplări e legată de el, de esența poveștii sale. Nimic din ceea ce I se întâmplă lui Cristian nu are sens fărăpovestirea intitulată Cămașa în carouri, după cum fiecare personaj cotribuie, fără să știe, la aceeași istorie scurtă, simplă și misterioasă, din ziua în care Madi l-a strigat pe Cristian. Ceea ce m-a interesat iaăși în acest volum a fost reluarea unor teme clasice pentru proza fantastică, în ideea de a găci o rezolvare insolită a conflictului”.

„Un fel de puzzle narativ, volumul Cămașa în carouri și alte 10 întâmplări din București cuprinde 11 texte, ai caror eroi sunt tineri bucureșteni, îndrăgostiți, aflați pe punctul de a se îndrăgosti ori în pragul unei mari descoperiri. Prinși sub puterea magică a orașului, ei trec prin experiente neobișnuite. Astfel, o cămașă în carouri devine un bun refugiu pentru un papagal ucigaș (Câmașa în carouri), un telefon celular interferă cu o fata din secolul al XVIII-lea (Lânga Biserica Sf Silvestru), o elevă de liceu, care chiulește de la o oră, cade într-o bucla temporală (Un sfert de ora apăsător), iar câinele unui actor participă la viața nevazutaă a unei terase etc. Aventurile lor compun treptat o mitologie bucurșteană, fixată in locuri bineștiute, precum ceasul de la Universitate, cartierul Andronache, Dudul lui Brâncoveanu sau Biserica Sf Silvestru, și se leagă în mod subtil de viața unui farmacist din secolul al XVIII-lea. Constituind un reper vag și eteric, acest Iane Farmacistu, din strada Batiște, supraviețuiește discret în memoria sau in visele oamenilor, în sunetele unui sambuc sau chiar într-o scena de film, revenind periodic, ca reper vag și eteric. El este anonimul bucureștean”.

„Mistere urbane – scriu editorii -, călătorii fabuloase, dragoste și moarte. O fată este lovită de o mașină în fața Universității, tocmai în momentul în care își striga iubitul, iar sunetele care alcătuiesc numele lui fac o fabuloasă călătorie, producând o serie de incidente, pe care spiritul orașului le favorizează. O cămașă magică, o călătorie în timp, întâmplări stranii în Bucureștiul prezent și fanariot.

Doina Ruști - Cămașa în carouri și alte 10 întâmplări din București. Puzzle narativ. Ediția a II-a. Prefață de Emanuela Ilie. Editura Litera. 223 pag.