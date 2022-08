O noapte în hotelul lui Cristiano Ronaldo (reportaj)

Dinspre faleza râului Tagus din Lisabona treci pe lângă magazinele cu conserve rafinate unde sardinele sunt blazon metropolitan și pe după rulotele care vând în păhărele de ciocolată ginjinha, varianta lusitană a vișinatei noastre. Ocolești tricourile de fotbal “fake”, magneții și machetele galbene, dorite vintage, ale celebrului tramvai 28. Pe clădirea din colț zărești “Pestana CR7 Hotel”. Să intrăm împreună în hotelul lui Cristiano Ronaldo.

Aproape totul e impregnat de fotbal, cumva firesc, în hotelul starului mondial, scrie PlaySport.ro într-un reportaj de la fața locului.

Recepția, relativ mică, e un tablou cu patru zone. Dincolo de decorațiunile obișnuite, fix pe biroul de primire răsar afișele oficiale ale unor turnee de Cupă Mondială din trecut. În stânga, o vitrină luminează produsele marca CR7. Peste toate tronează uriaș, în engleză, citatul lui Cristiano:

“Dragostea voastră mă face mai puternic. Ura voastră mă face de neoprit”.

O voită esență a combinației lui de măreție, valoare certă, aroganță și autodepășire. Ca să fie clar unde ești, dacă nu era.

Preluăm camera rezervată, botezată de hotel Hat-trick, pentru trei persoane. Undeva la 200 de euro pe noapte. Cea mai ieftină variantă, single, e spre 150 de euro, iar maximul vine de la apartamentul CR7, cu 600 de euro pe noapte tarif.

Liftul sub forma unui tunel de la vestiare

În stânga recepției se deschide barul hotelului, CR7 Corner. Aici primești o băutură gratis, de bun-venit, la alegere între sucuri, cafele, beri, pahare cu vin și cocktail-uri. Recepția anunță și că primul set de băuturi din mini-barul camerei e gratuit. Deschidem. În mini-bar sunt câte o sticle cu apă și una cu suc de portocale pentru fiecare persoană.

În dreapta holului de la parter sunt mesele pentru micul dejun. Costă 15 euro de persoană. Spațiul e și aici destul de mic, tot hotelul, până la urmă, e un exemplu de utilizare ingenioasă a unei suprafețe reduse. Pentru că nu simți pereții cum te strâng. Din culori, din lumină, din toate se imprimă confortul și seninătatea. Dar micul dejun nu e nicidecum spectaculos precum execuțiile lui CR7. E decent și cu produse de calitate în regim de bufet, singurul “artificiu” fiind constituit de “ambasadorii nutriționali” pe care îi poți consulta pentru sugestii de meniu extra-bufet.

Ușile liftului pe care îl așteptăm imită ieșirea de pe tunelul vestiarelor, spre un gazon imaginar. Totuși, varianta scărilor e mai spectaculoasă, datorită tapetului cu sute de chipuri de suporteri pictate în steagurile țărilor lumii. Alte chipuri, de fani fericiți, lângă uși, pe etaj.

La recepția hotelului, o minge cu autograful lui CR7 costă 90 de euro. Produsele de lenjerie pentru bărbați sunt undeva la 20 de euro. Dar de unde începe povestea lui Ronaldo în lumea hotelurilor?

Design motivațional

Camera în hotelul CR7 e plăcută și primitoare, curată și modernă, relativ mică și surprinzătoare doar prin luminile care își schimbă culoarea funcție de preferințe. “E timpul să învingi” te întâmpină pe agenda de lângă pat. Nu pierdem multă vreme aici, pentru că totul e organizat eficient și simplist, fotbalul a cam rămas la ușă. Un detaliu doar: fiecare cameră are propriul design motivațional.

Coborâm spre CR7 Corner, sports barul de unde se aude fremătând parcă o peluză britanică. Trecem de un perete unde sunt înrămate tricourile cu autograf ale vedetei de la Sporting, Juventus și United. Interesant, lipsește Real Madrid! Angajații nu știu de ce.

În centrul barului, un spațiu cu 7 televizoare dispuse circular, “Stadium”. Deasupra barului propriu-zis, alte două. Se transmite fotbal non-stop. Ligile portugheze, campionatele tari ale Europei, emisiuni de analiză, meciuri în reluare… Vuietul auzit chiar e britanic! Sunt peste 20 de englezi și irlandezi, capturați de Liverpool-Fulham din Premier League.

“Avem mulți clienți din afara hotelului, toți vor să trăiască experiența unui meci urmărit acasă la Cristiano Ronaldo!”, explică Joao, unul din ospătari, cu origini mozambicane. “Din rândul clienților care sunt și cazați la noi, avem atât portughezi, cât și americani, ruși, italieni, spanioli sau africani. Cam toate zonele lumii sunt reprezentate. Hotelul este excelent poziționat pentru centrul Lisabonei și faleză, e util și oamenii vin pentru asta în primul rând cred eu. Sunt condiții foarte bune iar prețurile, decente!”

Cocktail Ballon d’Or

Mâncarea este un mix de produse lusitane, asiatice și internaționale. Un hamburger CR7 costă 15 euro, dar este excepțional. Toate deserturile, fabuloase și ingenios pregătite, inclusiv un platou impresionat de fructe proaspete, sunt sub 6 euro fiecare. Felul preferat al lui Cristiano, bacalhau a braz, cod desărat cu măsline și cartofi prăjiți, e 16 euro și botezat… The Greatest of All Time. The G.O.A.T. Mda, CR7 cu ale lui, bune și rele…

Cafelele și băuturile carbogazoase sunt toate sub 3,5 euro, doar limonada și sucul natural ajung la 4 euro. Găsești toată gama de alcool, dar și smoothies. O bere, lusitană sau internațională, e undeva între 3 și 5 euro. Două cocktailuri speciale sar în ochi, Ballon D’Or și Siiiim, celebrarea lui Cristiano după gol. Sunt 10-12 euro fiecare, dar arată “ca în filme”.