O nouă temă de anchetă DNA: banii negri din AUR ceruți de Simion

Parlamentarul Dumitru Coarnă, recent demisionat din AUR cu întreaga organizație din Călărași, a făcut zilele trecute dezvăluiri-bombă despre banii negri care curg în interiorul partidului. Coarnă susține în mod clar, într-un interviu oferit pentru aktual24.ro, că acești bani sunt ceruți direct de liderul AUR, George Simion. “Discursul lui Simion in interior se bazează pe două elemente: Munciți si dați-ne bani. Atât!” Afirmațiile sale vin la puțin timp după ce un clip în care Simion primește un teanc cu bani, în public, de la un membru AUR, a devenit viral.

Coarnă vine și cu exemple concrete privind modul în care este construit acest circuit financiar de tip evazionist. De la centru, filialelor li se cere să cumpere diverse materiale de campanie de la anumite firme, la prețuri mult umflate, iar după ce plătesc nu primesc vreun document fiscal pentru acea cheltuială.

“Ca să nu va mai spun că din ce am văzut, ce am vorbit prin țară, nu prea erau fiscalizate aceste bunuri care se tot vând. De exemplu, acum sunt niște pachete cu corturi și cu nu stiu ce tricouri acolo, undeva la 50.000 de lei, 10.000 de euro pentru fiecare județ. Am vorbit la Iasi, au platit oamenii 40.000 sau 50.000 de lei. Am vorbit la Timisoara, la Sibiu, la Arad, la Giurgiu, în toata țara asta. Bani care, in opinia mea, nu sunt fiscalizați. Nu am primit niciun fel de evidență acolo. Toți cei care au cumpărat materiale nu au primit niciun fel de document cum că ar fi achitat o suma de bani pentru acele materiale. Banii i-au dat, materiale supraevaluate au primit, dar chitanțe nu au primit. Adică, bon de casă nu au primit.”

Declarațiile lui Coarnă pot constitui o bază solidă pentru o anchetă a procurorilor asupra banilor care circulă prin AUR spre George Simion. Asta după ce, recent, șeful DNA, Marius Voineag, a spus că instituția sa ia în serios informațiile apărut în presă și decide să se autosesizeze în cazurile cu demnitari importanți.