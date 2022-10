O partitură 'We Are the World' care i-a aparţinut lui Kenny Rogers, vândută la licitaţie

Vestimentaţie şi cizme de cowboy, fotografii din perioada liceului, plachete şi premii, două automobile şi partitura originală a hitului global din 1985 ''We Are the World'', toate aflate în proprietatea regretatului cântăreţ american de country Kenny Rogers, au fost scoase la licitaţie în acest weekend, informează DPA.

Patru documente înrămate cu partitura melodiei ''We Are the World'' s-au vândut pentru suma de 156.250 de dolari, a precizat duminică casa de licitaţii Julien's.

Melodia, compusă de Lionel Richie şi Michael Jackson şi produsă de Quincy Jones, la care Rogers a colaborat alături de vedete precum Tina Turner, Bruce Springsteen şi Cyndi Lauper, a colectat peste 50 de milioane de dolari destinaţi unui fond pentru combaterea foametei în Africa, informează Agerpres.

Partitura este totodată specială întrucât include semnăturile mai multor vedete care au colaborat la melodie, în unele cazuri însoţite de dedicaţii speciale pentru Rogers.

Născut în Houston, Texas, în 1938, Rogers este cunoscut pentru hituri precum ''Islands in the Stream'', ''The Gambler'' şi ''Lucille''. A fost recompensat cu mai multe trofee Grammy.

A murit în 2020 în Georgia la vârsta de 81 de ani.