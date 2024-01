Orientul Mijlociu fierbe: după atacurile în Irak, Iranul lansează lovituri dure și în Pakistan / A vizat cea mai mare bază a grupului Jaish ul-Adl

Presa locală din Iran a relatat că două baze importante ale grupării teroriste Jaish al-Adl au fost distruse marți în Pakistan. Aceste două baze „importante” care „găzduiesc grupul terorist Jaish ul-Adl” au fost vizate și distruse de rachete și drone.

Alte ziare din Iran spun că bazele vizate au fost situate într-o zonă numită Kuhe Sabz din provincia Balochistan din Pakistan, unde se află una dintre cele mai mari baze ale grupării teroriste Jaish ul-Adl.

Atacul apare în contextul în care Gărzile Revoluționare din Iran au anunţat luni că au atacat "cartierul general de spionaj" al Israelului din regiunea semi-autonomă Kurdistan din Irak, a informat luni seara presa de stat, în condiţiile în care forța de elită a atacat şi facilităţi ale Statului Islamic din Siria. "Noaptea târziu au fost folosite rachete balistice pentru a distruge centrele de spionaj și adunările de grupări teroriste anti-iraniene din regiune", au comunicat Gărzile, referindu-se la agenția de spionaj israeliană Mossad, relatează Rador Radio România.

Gărzile au precizat că au lansat atacuri cu rachete împotriva centrelor de spionaj și "adunărilor grupărilor teroriste anti-iraniene" în apropierea orașului Erbil, din nordul Irakului, în timp ce i-au atacat pe "autorii operațiunilor teroriste din Republica Islamică, în special Statul Islamic".

Explozii au putut fi auzite într-o zonă situată la aproximativ 40 de kilometri nord-est de Erbil, în regiunea Kurdistan, au declarat trei surse din serviciile de securitate, într-o zonă din apropierea consulatului SUA și a unor reședințe civile. Reuters nu a putut verifica în mod independent rapoartele. Oficiali ai guvernului israelian nu au putut fi contactați pentru comentarii imediate.

Surse de securitate irakiene au spus că o rachetă a căzut pe casa unui înalt oficial kurd din serviciilede informații și o alta peste un centru de informații kurd. Trei rachete au lovit casa unui proeminent om de afaceri kurd, au spus sursele, ucigându-l pe acesta. Patru civili morți și mai mulți răniți au fost transportați la un spital local după explozii, au declarat două surse medicale. Traficul aerian pe aeroportul din Erbil a fost oprit. În trecut, forţele iraniene au lansat uneori atacuri în regiunea Kurdistan din nordul Irakului, afirmând că zona este folosită ca un loc de întâlnire al grupurilor separatiste iraniene și al agenților israelieni.

