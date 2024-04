Pariul premierului Marcel Ciolacu cu românii: Nu voi opri

Șeful Executivului susține că statul român a mărit deficitul bugetar prin investiții și nu prin consum. Marcel Ciolacu a declarat că salvarea României sunt investițiile.

„În acest moment 17 miliarde din primele luni s-au dus toate pe investiții. Salvarea României sunt investițiile. Cea mai mare multiplicare în economie sunt investițiile. E a treia lună când ne-am făcut planul în ceea ce privește colectarea veniturilor.

Am mărit deficitul prin investiții nu prin consum. Când am avut 9,2% deficit, tot acel deficit de sute de miliarde și 200 de miliarde împrumutate s-au dus pe consum. În acest moment deficitul bugetar se găsește în investiții. Eu nu o să opresc nicio investiție. Pe orice domeniu vă pot da exemplu”, a declarat premierul la DcNews.

Inflația nu va mai fi atât de mare anul viitor

Totodată, șeful Guvernului a ținut să-i anunțe pe români că sunt bani de pensii.

„Am avut anul trecut o inflație record și normal că am venit 13,8% (indexarea pensiilor cu rata inflației - n.r.) fiindcă așa e în lege. Au mai fost guverne care nu au mărit nici măcar pensiile nici măcar cu indicele de inflație. Nu va mai fi inflația de 13,8%. Efortul bugetar va scădea an de an. (...) Se vor mări pensiile la 1 septembrie categoric.”, a mai spus Ciolacu.

Deficitul bugetar a urcat la 1,67% din PIB după primele două luni ale anului. Este aproape dublu față de perioada similară din 2023

Deficitul bugetar, adică diferența între veniturile și cheltuielile statului, a urcat la 1,67% din Produsul Intern Brut (PIB) după primele două luni ale anului, arată datele publicate de Ministerul Finanțelor. Spre comparație, în aceeași perioadă a anului trecut, deficitul bugetar era de 1,07 % din PIB, respectiv de 17,04 miliarde de lei.

"Execuţia bugetului general consolidat în primele două luni ale anului 2024 s-a încheiat cu un deficit de 28,99 miliarde lei, respectiv 1,67% din PIB faţă de deficitul de 17,04 miliarde lei, respectiv 1,07% din PIB aferent celor două luni ale anului 2023", potrivit anunțului Ministerului de Finanțe.