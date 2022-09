Pauliuc (PNL): Trebuie permis accesul tuturor bolnavilor şi aparţinătorilor în spitale

Senatoarea liberală Nicoleta Pauliuc a pledat pentru renunţarea la logica din pandemiei şi posibilitatea de a li se permite accesul în unităţile spitaliceşti atât bolnavilor, cât şi aparţinătorilor independent de un test Covid. Pauliuc a susţinut un discurs în acest sens în cadrul conferinţei “Programele de Sănătate ale României. Folosirea inteligentă a contribuţiei pacienţilor” organizate de Curs de Guvernare.

„Pandemia nu este relevantă pentru a înţelege poza de ansamblu a stării de sănătate a românilor. Am avut o subraportare masivă îndeosebi a afecţiunilor cronice. De asemenea, ne-ar trebui o analiză serioasă de la Ministerul Sănătăţii să vedem în ce măsură restricţiile din pandemie au avut efecte pe anumite paliere de funcţionare a programelor de sănătate. Au existat limitări ale accesului la servicii de sănătate publică. Spre exemplu, şi acum, există anumite spitale care limitează accesul bolnavilor şi al aparţinătorilor fără să existe în mod necesar o legislaţie suport pentru astfel de decizii. Or, eu cred că ar trebui să ieşim din logica de acum doi ani din pandemie. Nu putem trăi pentru totdeauna cu perspectiva drobului de sare”, a declarat Nicoleta Pauliuc.

De asemenea, senatoarea PNL a punctat că este nevoie mai mare ca programele de sănătate derulate în România să se concentreze inclusiv pe calitatea vieţii pacienţilor odată ce aceştia termină procedurile medicale.

“Este nevoie de înţelegerea mai bună a realităţii afecţiunii, a opţiunilor şi un managament corect al aşteptărilor. Iar aici avem destul de mult de lucrat pentru că sistemul de sănătate are impresia că, dacă şi-a făcut treaba (a făcut anamneza, a prescris şi administrat tratamentul), nu mai trebuie să-l intereseze calitatea vieţii bolnavului odată ce el a ieşit din spital, din clinică sau din cabinet. Cât timp nu vom înţelege că treaba societăţii nu se încheie la ieşirea din unitatea medicală (calitatea vieţii), la fel cum nu începe înainte de intrare (prevenţie), rezultatele NU vor fi cele pe care ni le dorim. De aceea insist pe ideea că reforma sistemului de sănătate din România trebuie să vină şi dintr-o schimbare de paradigmă în raportarea la cetăţean. Acest lucru este valabil într-o mare măsură şi pentru furnizorii de servicii medicale de la privat”, a susţinut senatoarea PNL în discursul său.

Nu în ultimul rând, Pauliuc a criticat modul în sistemul de sănătate ţine cont de opiniile pacienţilor şi de satisfacţia sau insatisfacţia acestora faţă de serviciile medicale suferite.

“De-a lungul timpului, ştiu că au existat diverse sisteme de feed-back pe care diverşi miniştri ai Sănătăţii au încercat să le implementeze pentru a vedea gradul de satisfacţie şi eficienţă al interacţiunilor dintre cetăţeni şi sistemul sanitar. Sunt însă convinsă că aceste tentative au fost făcute cu jumătate de măsură şi că nu întotdeauna informaţiile pe partea de feed-back au şi fost folosite pentru a rezolva problemele de sistem pe care pacienţii le simt. Cu toată modestia în chestiunea aceasta, eu nu sunt expertă în politici publice de sănătate, dar am promovat legislaţie pe zona de cancer tocmai pentru că am funcţionat în logica unei bucle tip feed-back: ştiam care sunt tarele sistemului şi unde am putea lucra mai bine”, a concluzionat Nicoleta Pauliuc.