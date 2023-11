Pauliuc spulberă Ministerul Sănătăţii: 'Comemorăm un an de când nu se aplică Planul anti-cancer!'

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, iniţiatoarea legii privind transpunerea Planului naţional pentru prevenirea şi combaterea cancerului (PNCC) a organizat la Parlament o dezbatere cu tema „Între speranță și disperare: Planul Național de Cancer, de la promulgare la dificultatea implementării”. Evenimentul are loc în contextul protestelor tot mai disperate ale organizaţiilor bolnavilor oncologici din ţara noastră şi a amânărilor succesive ale normelor de aplicare ale PNCC venite dinspre Ministerul Sănătăţii. În opinia lui Pauliuc, la un an de la promulgarea legii, nu este motiv de sărbătoare, ci de comemorare a absenţei unor măsuri concrete.

„Credeţi-mă pe cuvânt când vă spun că mi-aş fi dorit din inimă ca astăzi să pot face un elogiu ministrului Sănătăţii dacă domnia sa făcea ce trebuie la Ministerul Sănătăţii. Eu chiar am crezut că din dialog şi conlucrare putem face lucruri extraordinare. Dacă vă aduceţi aminte, acesta a fost şi firul roşu al tuturor discursurilor mele din 2022: speranţa că putem schimba lucrurile din faptul că am generat consens şi că toată lumea s-a aşezat la aceeaşi masă. Nu ştiu ce s-a întâmplat între timp, nu ştiu cum am ajuns în acest punct, dar e un roller coaster pe care pacienţii oncologici nu-l meritau: de la optimismul că putem schimba ceva fundamental în bine până la disperarea absolută generată de blocajele nu numai pe implementarea Planului, dar şi pe acordarea unor medicamente sau servicii medicale de bază. Încerc să nu folosesc hiperbole care pot fi interpretate în fel şi chip. Spun însă că suntem în situaţia de a comemora un an de la momentul promulgării legii. Spun “comemorăm” pentru că, în toată această perioadă, speranţele şi aşteptările legitime ale bolnavilor de cancer au fost asasinate de către Ministerul Sănătăţii. Cu bună ştiinţă, prevederile PNCC au fost blocate, amânate sau anulate”, a declarat Nicoleta Pauliuc, şefa femeilor din PNL.

În alocuţiunea sa, senatoarea liberală a punctat faptul că există probleme mari cu adoptarea unor norme precise la care Ministerul Sănătăţii, condus de Alexandru Rafila, s-a angajat: Traseul pacientului; Setul de recomandări pentru diagnosticul fiecărui tip de cancer; Standardele de certificare și metodologia de evaluare a calității serviciilor de diagnostic al cancerului oferite de furnizorii de servicii medicale; Criteriile de clasificare și ierarhizare a unităților sanitare care acordă servicii medicale; Metodologiile de screening pentru cancerul de col uterin, cancerul de sân, cancerul colorectal, cancerul bronhopulmonar și cancerul de prostată; Serviciile de consiliere a pacientului oncologic din punct de vedere psihologic, precum și condițiile acordării acestora; Planul de acțiune pentru definirea și organizarea rețelei de centre integrate de diagnostic și tratament al cazurilor de oncologie pediatrică.

„Depăşirea acestor termene va avea consecinţe foarte grave. Nu vreau să descurajez pe nimeni, dar sunt şanse foarte mari să se piardă şi anul 2024, pentru că, în lipsa normelor, nu ai cum să acorzi finanţare. Pentru că, fără norme, nu sunt funcţionale programele. În maximum două săptămâni, se va veni cu Bugetul în Parlament. Eu mă voi lupta să propun amendamente care să aducă bani pentru programele funcţionale, dar, şi în condiţiile actuale cu dezbaterea despre pensii, nu sunt foarte optimistă. De altfel, cred că Bugetul pe 2024 va fi o hârtie de turnesol pentru a vedea ce îşi doreşte Guvernul să facă pentru bolnavii de cancer. În opinia mea, e o mostră de cinism să le promiţi unor oameni bătrâni că le dai 40% la pensie când ştii că unii dintre ei mai au câteva luni de viaţă şi nu pot beneficia de un pârlit de RMN sau nu-şi găsesc citostaticele de care au nevoie. De fapt, aşa cum am susţinut încă de la început, acesta a fost strategia Ministerului Sănătăţii: să amâne orice decizie şi orice proiect pentru după alegerile de anul viitor. Să-şi bată capul alţii cu Planul de combatere a cancerului după 2025”, a afirmat senatoarea PNL.

În discursul său, Nicoleta Pauliuc a insistat pe absenţa unei colaborări constructive cu instituţiile europene în contextul în care Ministerul Sănătăţii nu a fost reprezentat la European Cancer Summit 2023 organiza de European Cancer Organisation.

„Sunt foarte dezamăgită că noi nu avem nişte raporturi instituţionale cu Bruxelles-ul pe tema aceasta a luptei europene împotriva cancerului. Numai pe EU Missions Cancer din cadrul Horizon Europe sunt 4 miliarde de euro: putem să luăm şi noi o bucăţică din aceşti bani. Ca să nu mai vorbesc de bune practici, schimburi de experienţe, colaborări punctuale. Zici că suntem izolaţi pe o insulă în mijlocul Oceanului Pacific şi nu suntem parte a celui mai important club de ţări din lume”, a concluzionat Pauliuc.

La evenimentul organizat la Senat, au participat, printre alţii, Prof. Univ. Dr. Daniel Coriu, preşedintele Colegiului Medicilor din România, Prof. Univ. Dr. Irinel Popescu, Dr. Andrei Baciu, preşedintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Diana Loreta Păun, consilier prezidenţial la departamentul de Sănătate publică, Prof. Dr. Patriciu Achimaş-Cadariu (deputat) etc.