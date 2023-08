Peste 10.000 de participanți la Gala Festivalului 'Hora din străbuni'

Peste 10.000 de persoane au fost prezente, duminică seara, la Gala Festivalului Internaţional de Folclor "Hora din străbuni", conform Consiliului Judeţean (CJ) Vaslui, organizator al evenimentului.

La ediţia din acest an a evenimentului, care a avut loc în perioada 2 - 6 august, au participat ansambluri folclorice din 21 de ţări de pe patru continente, conform Agerpres.

"Toţi suntem de acord că toate ţările prezente la festival şi reprezentanţii noştri merită locul I şi merită să fie aplaudaţi. Adresez mulţumiri tuturor invitaţilor noştri din străinătate şi din Republica Moldova. Au făcut un efort extraordinar pentru a produce în faţa noastră un spectacol de cea mai bună calitate. Cred că merită mulţumirile noastre şi aprecierile noastre pentru efortul pe care l-au făcut", a transmis preşedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, citat pe pagina de Facebook a instituţiei.

Prezent la festival, preşedintele onorific al Consiliului Internaţional al Organizaţiilor de Festivaluri de Folclor (CIOFF), coregraful Marin Barbu, a declarat că "Hora din străbuni" a devenit cel mai mare festival de folclor din România."În urmă cu 10 ani nu ştiu dacă cineva credea că o să se întâmple acest fenomen. Daţi-mi voie să vă spun că la ora actuală este cel mai mare festival din România şi cel mai bine organizat. Mă bucur că sunteţi voi, vasluienii, care iubiţi foarte mult tradiţiile şi obiceiurile. Aşa cum de fiecare dată am fost aici, vă promit că am să vin de fiecare dată de câte ori sunt invitat. Am să vin să dansez aici, pe scena asta, cu mult drag", a spus Marin Barbu.Festivalul "Hora din străbuni" este organizat la fiecare doi ani şi reuneşte formaţii de dansatori din toate colţurile lumii.Costurile pentru organizarea ediţiei din acest an s-au ridicat la 800.000 de lei.