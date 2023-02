Pianistul orădean Thurzo Zoltan vrea să doboare un nou record mondial

Pianistul orădean Thurzo Zoltan, deţinător al două titluri Guinness World Records, a anunţat, miercuri, intenţia de a doborâ un nou record mondial din domeniul pianului, anume cel mai mare număr de bătăi pe o clapă într-un minut.

El vrea să depăşească recordul anterior de 824 bătăi pe o clapă într-un minut şi să ajungă la 850, chiar 860 de bătăi pe minut, potrivit Agerpres.

"Dacă voi doborî şi acest record - pentru care mă pregătesc, am ajutorul unui sponsor deosebit, prietenul Bene Lorand, care îmi va achiziţiona, în martie, un pian performant şi sper că voi reuşi - Oradea poate deveni un oraş al recordurilor Guinness", a declarat pianistul, într-o conferinţă de presă.

"The most piano key hits in one minut" (cele mai multe bătăi pe o clapă într-un singur minut) a fost stabilit la 824, record realizat de Domingos-Antonio Gomes (Portugalia) în Lisabona, Portugalia, în 4 martie 2017.

Thurzo Zoltan a reuşit să se înscrie în Cartea Recordurilor cu concertul la cea mai mare altitudine pe Muntele Everest şi cu cel mai lung concert-maraton din lume, de 130 de ore.

Deşi, după succesele înregistrate pe plan mondial, a primit o serie de invitaţii pentru a lucra în străinătate, pianistul a declarat că le-a refuzat deoarece el doreşte să îşi realizeze în Oradea şi pentru orădeni visul personal şi al bunicilor săi muzicieni, de a înfiinţa la Oradea un muzeu al muzicii. Acesta ar urma să fie unul atipic, neconvenţional, care să cuprindă pe lângă documente de arhivă de o valoare deosebită, provenind din tezaurul familiei, şi o sală de concerte multifuncţională numită "Guiness Hall.

Pianistul a declarat că are în intenţie, pentru înfiinţarea acestui muzeu, să cumpere o clădire de patrimoniu din centrul istoric al oraşului, pe care a şi identificat-o şi a vorbit cu proprietarii care aşteaptă ca acesta să adune banii necesari (în jur de 500.000 de euro). Va urma amenajarea acesteia, de la subsol, la parter şi mansardă.

În scopul strângerii fondurilor necesare, pianistul şi-a prezentat, în conferinţă de presă, proiectele şi principalul sponsor al acţiunilor pentru obţinerea celor două recorduri mondiale, anume prietenul antreprenor orădean Bene Lóránd, proprietarul firmei Bene Internaţional.

"Înainte de cele două Guinness-uri am încercat cu mulţi oameni să fim parteneri, dar au refuzat. Toate reuşitele mele au fost fără sprijinul Primăriei sau al Consiliului Judeţean. Cu Lorand a fost nu numai un parteneriat bun şi acum o fuziune, dar şi o prietenie care sper să ţină mult şi bine. El are două branduri Guinness Official Main Sponsor şi va fi sponsor şi pentru al treilea record", a precizat Thurzo Zoltan.

Pianistul a dorit să menţioneze acest parteneriat asemănător celui realizat, în premieră, la început de secol XX între întreprinzătorul Darvas şi bancherul elveţian La Roche, azi casa Darvas-La Roche fiind o mărturie a acestei colaborări de succes.

"Acum, noi ieşim ca pe vremea aceea, cu intenţiile bune ale noastre ca să facem ceva nu atât pentru noi, cât mai mult în folosul comunităţii unde trăim. Oradea este un oraş cu o dinamică extraordinară, în care poate să primeze calitatea culturală. Având branduri Guinness, de ce să nu facem ceva extraordinar pentru Oradea?", a declarat Thurzo.

Astfel vor fi organizate trei serate muzicale, recitale de pian, cu tematici diverse, sub genericul "Guinness Music Evenings - Bene Classics", la Universitatea creştină Partium, în data de 15 martie a.c. - "War and Peace" (Război şi Pace), în data de 20 august - "Everest Dream" (Visul Everest) (cu "povestea" în imagini a recordului de altitudine) şi pe 22 octombrie - dedicat zilei de naştere a compozitorului Franz Liszt, numit "Angels and Demons". Primul concert va fi susţinut de Thurzo singur, iar la celelalte sunt invitaţi doi jazzmeni din România şi Ungaria.

"Va fi câte un spectacol extraordinar, cu improvizaţii la două piane, cu spectacol de lumini şi fum, cu proiecţii, ceva deosebit", a spus pianistul.

Pentru a se antrena în doborârea celui de al treilea record mondial, Bene Lóránd va achiziţiona şi va aduce în luna martie, la Oradea, un pian Ritmuller, în valoare de circa 17.000 de euro, care va fi calibrat/tuningat la posibilităţile unui pian Steinway de 220.000 de euro.

Pregătirea acestui record are nevoie de circa şase-şapte luni, inclusiv demersurile către Guinness. Doborârea recordului se va realiza în cadrul unui recital de pian, susţinut pe un pian performant Steinway, fie la Bucureşti, la Hamburg sau la Budapesta, cu un program alcătuit dintr-o sonată de Scarlati, "La campanella" de Liszt şi o surpriză, o transcripţie personală a Ciocârliei de Ciprian Porumbescu.

"Eu am o pianină de concert care, mecanic, nu îmi permite să studiez, dar am reuşit să descifrez, acum un an de zile, cum se poate doborî acest record, ca să ajungi la 850 sau 860 de bătăi. Comparativ cu 824 este o creştere foarte mare, pentru că la secundă trebuie să faci 15-16 bătăi. El a făcut 13-14, cu două degete. Eu o să folosesc şapte degete. Fac o combinaţie de digitaţie, ca să fie musculatura cât mai relaxată (...) Pianul pe care îl voi primi este foarte bun, pentru antrenament," a precizat Thurzo Zoltan.