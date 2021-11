Pictura „Pope with Owls”, semnată Francis Bacon, a fost vândută la o licitaţie Phillips de la New York pentru 33 de milioane de dolari, sub estimarea iniţială făcută de specialişti, conform news.ro

În licitaţia de artă contemporană şi de secol 20 au fost scoase la vânzare 46 de loturi, iar 44 au fost adjudecate pentru un total de 139,1 milioane de dolari - cel mai mare total înregistrat de casa de licitaţii.

Cel mai preţios lot din vânzare a fost lucrarea britanicului Bacon. Ea a fost urmată de picturi semnate de Joan Mitchell şi Jean-Michel Basquiat, vândute pentru mai mult de 8 milioane de dolari.

Cel mai mare preţ oferit pentru lucrarea lui Mitchell din 1992, neintitulată, estimată la cel mult 6 milioane de dolari, a fost de 10 milioane de dolari, iar ea a fost cumpărată - în urma adăugării taxelor - pentru 11,87 de milioane de dolari.

O lucrare a lui Basquiat din 1984, neintitulată, a fost estimată la cel mult 8 milioane de dolari, iar ultima ofertă a fost de 7,7 milioane de dolari. Cu tot cu taxe, preţul ei a fost de 8,5 milioane de dolari.

Licitaţia pentru „Pope with Owls” a pornit de la 24 de milioane de dolari. Tabloul era estimat la 35 - 45 de milioane de dolari. După cinci oferte însă, el a fost adjudecat contra sumei de 33 de milioane de dolari.

Lucrarea realizată în 1958 a fost scoasă acum pentru prima dată la vânzare, după 35 de ani de când se afla în aceeaşi colecţie.

Tabloul, care înfăţişează un papă ce stă pe un jilţ, încadrat de două bufniţe, a fost realizat în timpul unei şederi de 14 luni în Maroc. El face trimitere la un portret al Papei Inocenţiu X creat de Diego Velázquez, o imagine la care Bacon a făcut referire de mai multe ori în creaţia sa dintre 1949 şi 1971.

Lucrarea a fost vândută acum de un colecţionar american, care a cumpărat-o în urmă cu aproximativ patru decenii de la dealerul de artă elveţian Thomas Amman. Cel mai recent, ea a fost expusă în 2006 la galeria Gagosian din New York.

Două versiuni ale „Pope with Owls” se află în colecţii ale San Francisco Museum of Modern Art şi Royal Museums of Fine Arts din Bruxelles.