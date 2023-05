Planșeul Unirii și pasajul Unirii se vor consolida: Anunțul făcut de primarul Daniel Băluță (Foto-Video)

Planșeul Unirii pasajul Unirii se vor consolida: Anunțul făcut de primarul Daniel Băluță (Foto-Video)

La un an de la luarea în administrare a zonei Unirii, Sectorul 4 al Municipiului București se pregătește pentru demararea lucrărilor de consolidare a celor două obiective de infrastructură de importanță strategică din centrul Capitalei: Planșeul Unirii și Pasajul Unirii, anunță Primăria Sectorului 4.

Având deja în derulare procedura de licitație publică pentru proiectarea și execuția lucrărilor, precum și sursa de finanțare asigurată (750 de milioane de lei, bani accesați de la Guvernul României, prin programul Anghel Saligny), autoritatea locală se apropie de etapa de evaluare și selecție a operatorului/operatorilor economici care va/vor duce la bun sfârșit acest proiect, extrem de important pentru siguranța locuitorilor Capitalei.

Detaliile procedurale, neapărat necesar de urmat în acest amplu proces, au fost explicate, astăzi, de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, în cadrul unei conferințe de presă organizate împreună cu conf. univ. dr. ing. Ionuț Răcănel, coordonatorul echipei de specialiști de la Universitatea Tehnică de Construcții București, care au expertizat ambele obiective de infrastructură.

Potrivit edilului, în perioada următoare, Sectorul 4 urmează să efectueze evaluarea și selecția firmei sau a consorțiului de firme ce vor fi desemnate să realizeze proiectul tehnic și să refacă din temelii Planșeul Unirii și Pasajul Unirii, pentru a consolida și a pune astfel în siguranță ambele obiective de infrastructură.

„Astăzi este o zi extrem de importantă pentru noi toți, pentru bucureșteni. Suntem la un an distanță de când Sectorul 4 a luat în administrare Pasajul Unirii. Un an de când comunitatea noastră și-a asumat responsabilitatea unor reparații capitale a acestor obiective de importanță strategică pentru noi toți. A fost un an în care am reușit să facem studiul de fezabilitate, studiu însoțit de toate expertizele, un an în care am colaborat foarte bine cu Metrorex, cu Apele Române, cu toți cei care sunt în această zonă extrem de sensibilă din punct de vedere al structurii. Am reușit să ridicăm în SICAP procedura de licitație și sperăm că, până la sfârșitul anului, să identificăm societățile comerciale care vor implementa cele prevăzute în studiul de fezabilitate. Până la data de 6 iunie a.c., companiile interesate de acest proiect își vor putea depune ofertele”, a declarat Daniel Băluță.

La rândul său, conf. univ. dr. ing. Ionuț Răcănel, a punctat necesitatea intervențiilor urgente ce trebuie executate pentru ca atât Planșeul Unirii, cât și Pasajul Unirii, să poată fi exploatate în siguranță, mulți ani de aici înainte. În opinia specialistului, pentru a garanta o durată de viață conformă a acestor structuri, Planșeul Unirii trebuie reconstruit de la zero, fiind exclusă posibilitatea consolidării parțiale a acestuia. Cât privește Pasajul Unirii, și acesta necesită lucrări urgente de consolidare a structurii existente și/sau de înlocuire parțială sau totală a elementelor componente.

„Trebuie să înțelegem că aceste lucrări au o vechime destul de mare. Sunt grinzi la acest pasaj care, la acea vreme, au fost gândite pentru o durată de viață care e aproape la limită. Adică, ele și-au consumat durata de viață. Aceste investiții care se vor face aici nu vor fi bani pierduți, ci, dimpotrivă bani câștigați. Din punctul meu de vedere și al colegilor mei specialiști, cel puțin din punct de vedere al Planșeului Unirii, este nevoie de o construcție nouă, cu toate că nu este o lucrare ușoară, mai ales ținând cont de traficul din această zonă. Însă, cu toate acestea, sunt convins că domnul primar Băluță și colegii dumnealui vor găsi cele mai bune soluții pentru ca impactul asupra oamenilor să fie minim”, a susținut specialistul.

La conferința de presă de sâmbătă a participat și Claudiu Bălan, directorul companiei care a lucrat la instalarea sistemelor mecanice și electronice de avertizare și informare cu privire la limita maximă admisă de înălțime de la Pasajul Unirii. Aceste sisteme, unice, montate în premieră în țara noastră, vor fi testate periodic în următoarele două, trei săptămâni, până când acestea vor fi calibrate corespunzător realității din teren. Sistemele constau în noi porți de presemnalizare a înălțimii maxime admise de 3,5 metri, precum și noi porți de gabarit, montate la cele două intrări în Pasajul Unirii, dotate cu senzori, camere video, semafoare și panouri de informare. Toate acestea se vor activa în momentul în care un vehicul cu un gabarit mai mare de 3,5 metri va încerca să pătrundă în tunelul rutier.