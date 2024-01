Fostul mare fotbalist francez şi fost preşedinte al UEFA, Michel Platini, a afirmat că este mândru că a fost prieten cu Franz Beckenbauer, cel a fost "Domnul Fotbal" în Germania, potrivit news.ro.

"Am primit o lovitură în cap pentru că el a fost "Kaiserul" şi cu Franz am petrecut mulţi, mulţi ani (...) Am făcut un drum lung împreună. Ştiam că este foarte, foarte bolnav pentru că Karl-Heinz Rummenigge mi-a spus. Iar acum a murit. A fost domnul Fotbal în Germania. El a făcut fotbalul german, a făcut istoria fotbalului german. (...) A fost o persoană excepţională şi am fost mândru să îi fiu prieten", a afirmat Platini pentru RMC.

Selecţionerul Germaniei, Julian Nagelsmann, a afirmat pentru presa germană: "Franz Beckenbauer a fost cel mai bun fotbalist din istoria Germaniei. Interpretarea sa a rolului de libero a schimbat jocul, acest rol şi prietenia sa cu mingea au făcut din el un om liber. Ca fotbalist şi ca antrenor, a fost sublim, a fost deasupra tuturor".

Rudi Voller, directorul echipei naţionale de seniori a Germaniei, a afirmat că a pierdut un prieten bun. "Sunt incredibil de trist, vestea morţii sale mă afectează foarte mult. Consider că a fost unul dintre marile privilegii ale vieţii mele să-l fi cunoscut şi experimentat pe Franz Beckenbauer. Timpul petrecut împreună cu echipa naţională a fost încununat cu titlul la Cupa Mondială din 1990 de la Roma, un titlu care nu ar fi fost niciodată posibil fără performanţele sale excepţionale de antrenor. "Kaiserul" a fost o sursă de inspiraţie pentru mai mult de o generaţie, el va rămâne pentru totdeauna lumina strălucitoare a fotbalului german. Odată cu Franz Beckenbauer, fotbalul german îşi pierde cea mai mare personalitate, eu pierd un bun prieten."

Preşedintele Federaţiei Germane de Fotbal, Bernd Neuendorf, a declarat: "Moartea lui Franz Beckenbauer este un adevărat punct de cotitură. Privim munca sa de o viaţă cu respect şi mare recunoştinţă. Odată cu el pierdem un fotbalist unic şi o persoană adorabilă. "Kaiserul" a fost unul dintre cei mai buni jucători, pe care sportul nostru l-a văzut vreodată. Cu lejeritatea, eleganţa şi vederea sa de ansamblu, el a stabilit standardele pe teren. Franz Beckenbauer lasă o mare moştenire pentru DFB şi pentru fotbal în general."

Franz Beckenbauer, unul dintre cei mai mari fotbalişti şi antrenori din lume, a murit, duminică, la 78 de ani. Conform anunţului de luni al familiei sale, el a murit în somn.