Polițist, acuzat de viol de victima unui caz de care se ocupa: 'A insistat să urc la el în casă'

O femeie care a depus o plângere pentru înșelăciune la secția 4 de poliție din Ploiești a afirmat că a fost chemată la domiciliul polițistului de caz și că a fost victima unui viol și a unor acte de natură sexuală inadecvate din partea acestuia. Femeia a relatat că, când s-a prezentat din nou la secție pentru a reclama abuzul polițistului, a fost trimisă acasă. Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Prahova a anunțat inițierea unei anchete interne și a precizat că la Parchet a fost deschis un dosar penal pentru viol.

O femeie de 36 de ani din Ploieşti susţine că un poliţist care ar fi trebuit să ancheteze o plângere pentru înşelăciune, pe care ea a depus-o la secţia 4 de poliţie Ploieşti, a violat-o. În declaraţiile date de femeie, sub protecţia anonimatului, jurnaliştilor de la Ziarul Incomod, aceasta susţine că, după ce a depus o sesizare în care reclama o faptă de înşelăciune a fost chemată la blocul unde poliţistul locuieşte, acesta spunându-i că are detalii pe care nu i le poate spune la secţia de poliţie. Femeia susţine că agentul a chemat-om acasă la el, a violat-o şi supus-o la perversiuni sexuale, potrivit news.ro.

„Am fost la secția 4 de Poliție să depun o plângere penală împotriva unui bărbat care m-a înșelat cu o sumă de bani și ulterior mă amenința. Polițistul care mi-a luat declarații m-a contactat a doua zi și mi-a spus că are detalii despre caz pe care nu mi le poate spune la secția de Poliție. Am acceptat să mă văd într-o parcare de lângă blocul unde locuiește, în mașina mea, dar a insistat la telefon să urc la el în apartament să îmi spună detaliile, pentru că sunt urmărită și în parcare riscăm să fim văzuți. Am acceptat să urc, m-am gândit că totuși e polițist, ce mi se poate întâmpla”, a declarat femeia, pentru ZiarulIncomod.ro.

Victima, chemată la el acasă de polițistul de caz

Femeia a povestit jurnaliştilor Incomod că după viol, a doua zi, a fost la secţia de poliţie să reclame infracţiunea şi a stat 3 ore degeaba. A povestit că şeful poliţistului aproape că a ignorat-o, a tratat acuzaţiile în glumă, trimis-o acasă să se liniştească, fără a-i lua declaraţii. A fost la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea unei expertize medicale. De la Maternitatea din Ploieşti a obţinut o foaie de observaţii cu diagnosticul abuz sexual. Tânăra a pus la dispoziţia redacţiei Incomod mai multe print screenuri cu conversaţii pe whatsapp dintre ea şi poliţistul acuzat dar şi conversaţii purtate cu şeful poliţistului, relatează Ziarul Incomod.

În urma apariţiei informaţiilor, Compartimentul de Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova a transmis, joi dimineaţă, că şefii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova au dispus declanşarea cercetării prealabile „încă de la momentul luării la cunoştinţă despre aspectele reclamate, urmând a fi stabilită situaţia de fapt, pentru a fi luate măsurile legale în consecinţă”.

„De asemenea, la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, se află înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol”, precizează oficialii Poliţiei Prahova.