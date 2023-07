Pompieri români, în sprijinul colegilor din Grecia

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), secretar de stat Raed Arafat, a anunţat că 40 de pompieri suplimentează, începând de miercuri, contingentul forţelor de intervenţie din România în sprijinul Greciei care se confruntă cu incendii de pădure, potrivit Agerpres.

Secretarul de stat a precizat că echipa de intervenţie prepoziţionată a României a început să intervină în urmă cu două zile, acţiunile fiind dificile.

"Ieri (marţi - n.r.) după-masă, autorităţile elene au lansat un apel pentru intervenţie de urgenţă, adică să suplimenteze echipele peste echipa sau echipele prepoziţionate. Decizia a fost la toate nivelurile înalte din România de a suplimenta modulul pe care-l avem deja în Grecia cu încă 40 de pompieri. Dintre ei, 30 (au plecat - n.r.) pe calea aerului pentru a ajunge cât mai repede să sprijine colegii care sunt acolo, iar 10 vor pleca cu cinci autospeciale care vor ajunge mâine (joi - n.r.) dimineaţă", a declarat Raed Arafat.

Acţiunile pompierilor români se vor desfăşura pe o perioadă de 10-12 zile, iar relocarea forţelor de intervenţie nu afectează activitatea în ţară.

"Aceste echipe, ca şi număr, nu ne impactează activitatea noastră pe linie naţională, dar vin în sprijinul unor prieteni şi unor ţări care au nevoie, aşa cum când am avut noi nevoie pe partea de pandemie am fost sprijiniţi de multe ţări. Este partea de solidaritate a Uniunii Europene şi modul în care funcţionăm sub mecanismul de Protecţie Civilă Europeană ne obligă şi moral, şi faptic, ca membri ai acestui mecanism, să răspundem la solicitări şi să participăm la astfe de intervenţii pe plan european şi internaţional", a menţionat şeful DSU.

Potrivit lui Arafat, România va avea, începând din luna august, o echipă prepoziţionată şi în Franţa, în cadrul mecanismului de Protecţie Civilă Europeană.

Şeful DSU a participat miercuri dimineaţă la şantierul naval din Galaţi la ceremonialul de lansare la apă a celei de-a doua nave construite în cadrul proiectului "Viziune 2020", finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, bugetul total al acestuia fiind de circa 44 de milioane de euro.