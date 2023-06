Pompierii au intervenit în 81 de misiuni care au vizat inundaţiile produse în localităţi din judeţ

Pompierii mureşeni au intervenit, în ultimele trei zile, în 81 de misiuni pentru evacuarea apei din pivniţe, garaje, magazii şi depozite, dar şi din case, a anunţat, luni, Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, ultimele intervenţii având loc, în noaptea de duminică spre luni, în localităţile Zau de Câmpie, Valea Largă, Miheşu de Câmpie şi Luduş, potrivit Agerpres.

"Codul portocaliu de averse torenţiale şi instabilitate atmosferică accentuată valabil în judeţul Mureş între 25 iunie (ora 11,00) şi 26 iunie (ora 04,00) a provocat o serie de inundaţii în localităţile Zau de Câmpie, Valea Largă, Miheşu de Câmpie şi Luduş. Prefectul judeţului Mureş, Mara Togănel, s-a deplasat în zonele afectate de inundaţii, unde echipele ISU Mureş, ale Apelor Române, serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă şi primăriile din zonă au acţionat pentru evacuarea apelor din locuinţe", precizează Instituţia Prefectului, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în urma acestor evenimente, nu au rezultat victime şi nu a fost necesară evacuarea populaţiei din zonele afectate.

"Dacă vineri şi sâmbătă am fost alături de mureşenii din Cristeşti, Apold şi Suplac, duminică am avut o zi în care ploile au provocat pagube mai însemnate. Ieri am coordonat intervenţiile din Zau de Câmpie, Miheşu de Câmpie şi Valea Largă, acolo unde zeci de gospodării au fost inundate. Toate autorităţile cu rol în aceste situaţii de urgenţă au intervenit eficient pentru evacuarea apelor şi am acţionat cu toţii în mod unitar pentru a limita pagubele. Sunt în permanentă legătură cu primarii localităţilor afectate de unde aşteptăm cât mai repede rapoartele operative care vizează pagubele produse, urmând ca în perioada imediat următoare comisiile mixte să meargă în teren", a afirmat prefectul judeţului Mureş, Mara Togănel, citată în comunicatul menţionat.

Potrivit informaţiilor ISU Mureş, ultimele intervenţii au vizat comuna Zau de Câmpie, unde au fost inundate trei case, un garaj, două pivniţe, aproximativ 50 de gospodării, fiind afectată şi reţeaua de alimentare cu gaze naturale.

De asemenea, la Valea Largă au fost inundate o pivniţă, un garaj, patru case, şi aproximativ 10 gospodării. În oraşul Luduş, au fost avariate o casă şi un stâlp de electricitate, iar în satul Roşiori au fost afectae două gospodării.