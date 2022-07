Prăpăd în traficul din Capitală: șoferi beți și drogați, la volan! Brigada Rutieră s-a dezlănțuit cu amenzi

Poliţiştii Brigăzii Rutiere au aplicat, în urma controalelor desfăşurate în Bucureşti în noaptea de sâmbătă spre duminică, 96 de amenzi în valoare de peste 51.000 de lei. De asemenea, au fost constatate 8 infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere, jumătate pentru conducere sub influenţa drogurilor.

Citește și: Așa arată noile uniforme ale Poliției! Sindicatul Europol a explodat: S-a ales cantitatea, în locul calității

”În noaptea de 16/17 Iulie a.c., poliţiştii Brigăzii Rutiere au desfăşurat activităţi de control în mai multe zone de interes operativ aflate în raza de competenţă în scopul prevenirii accidentelor de circulaţie produse pe fondul conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive. În urma controalelor efectuate, poliţiştii rutieri au aplicat 96 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 51.000 de lei şi au constatat 8 infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere, după cum urmează: 4 pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa substanţelor psihoactive; 2 pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului; 1 pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice cu permisul suspendat; 1 pentru conducerea unui autovehicul fără permis de conducere”, anunţă Poliţia Capitalei.

De asemenea, au fost reţinute 17 permise de conducere: 7 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice (contravenţie); 7 pentru infracţiunile la regimul rutier;1 pentru nerespectarea culorii roşii a semaforului electric; 2 pentru depăşirea vitezei cu peste 50km/h.

Totodată, au fost reţinute 10 certificate de înmatriculare pentru deficienţele tehnice constatate.

Poliţiştii prezintă şi câteva dintre situaţiile cu care s-au confruntat în timpul controalelor: un bărbat în vârstă de 28 de ani a condus un autovehicul pe o stradă din sectorul 1 după ce a consumat Amphetamine şi Cannabis; un tânăr în vârstă de 22 de ani a condus un autovehicul pe o stradă din sectorul 1 după ce a consumat Cannabis; un bărbat în vârstă de 31 de ani a condus un autovehicul pe o stradă din sectorul 5 tot după consum de Cannabis; un bărbat în vârstă de 34 de ani a condus un autovehicul pe o stradă din sectorul 5 sub influenţa alcoolului, având 1,32 mg/l alcool pur în aerul expirat; o tânără în vârstă de 20 de ani a condus un autovehicul pe o stradă din sectorul 3 după ce a consumat Cannabis; un tânăr în vârstă de 24 de ani a condus un autovehicul pe o stradă din sectorul 5 având 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat.