Premierul Ciolacu răspunde la atacurile USR-PMP-FD: Sunt eu responsabil cu cine conduce PMP? Să cer ÎCCJ să ignore o ilegalitate? (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu răspunde la atacurile Alianței USR-PMP-Forța Dreptei, după ce Biroul Electoral Central a respins înregistrarea Alianței de dreapta, pe motiv că Eugen Tomac nu apare în registrul partidelor ca președinte al PMP. Liderul PSD acuză o atitudine ipocrită a USR, care apără statul de drept doar când îi convine.

„N-am comentat niciodată, de când sunt om politic, nicio decizie a niciunui magistrat și nicio decizie a CCR. Așa se apără statul de drept. Cei care acuzau până acum că PSD acoperă corupții, că PSD nu știu ce face... Nu poți să fii liderul opoziției doar prin ură și doar să fii împotriva PSD. Trebuie să și construiești ceva. Au avut posibilitatea să construiască alături de PNL timp de opt luni de zile sau cât a durat marea coaliție de dreapta. Și am văzut ce a rămas în urmă, un dezastru: zero fonduri europene, un PNRR pe care trebuie să-l negociem încontinuu, zero kilometri de autostradă. Ce vrem să facem în România?”, a declarat Ciolacu.

Ciolacu vrea referendum „Fără Penali”

Marcel Ciolacu afirmă că reprezentantul PSD în BEC nu a făcut decât să sesizeze o ilegalitate, iar decizia a aparținut judecătorilor. Președintele PSD a anunțat că va ridica în coaliție problema organizării referendumului „Fără penali în funcții publice”, pentru modificarea Constituției, inițiat chiar de USR.

„Din BEC fac parte 7 judecători de la ÎCCJ? S-a apucat Ciolacu să-i sune pe cei șapte? Nu știu cum îi cheamă. Deciziile se iau prin vot. Nu am vorbit cu reprezentantul PSD. Fiecare își face treaba lui. Dacă el a sesizat un lucru, cei șapte judecători de la ÎCCJ au decis. PSD nu mai are voie să sesizeze o ilegalitate? Eu sunt judecător? Fac parte din BEC? PSD nu mai are voie să spună: ați încălcat legea? Ei au dreptul, să urle doamna Clotilde că justiția e aservită, că nu sunt penali, că domnul Voiculescu nu a furat vaccinuri. Mai vor fără penali în funcții publice sau nu? Mai vor acel referendum? Eu o să le propun colegilor mei de la Senat să organizăm referendumul. Să vedem ce vor românii. Dacă trece de Senat, în 30 de zile se organizează referendum. Vom discuta în coaliție să treacă odată, să vedem ce spun românii, dacă sunt de acord ca doamna Clotilde să mai candideze, dacă mai vor ca domnul Voiculescu să mai candideze. Am ajuns să împărțim dreptatea la televizor, dar să spunem că noi apărăm statul de drept? În ce logică am intrat?”, a mai declarat Ciolacu, în interviul de la Digi 24.

„Sunt eu responsabil cu cine conduce PMP?”

„Eu înțeleg că trebuie să fii îngăduitor cu opoziția, dar nu puteți să fiți ipocriți și aberanți. Nu poți să mă acuzi că am depus o sesizare. E avocat omul. A depus, judecătorii au decis. Sunt eu responsabil cu cine conduce PMP? Să se ducă cu documentele, să arate la judecători. Nu sunt eu de vină că domnul Drulă nu a reușit să se impună ca lider al opoziției. Altcineva a reușit să se impună. Sunt eu de vină că dânsul s-a asociat cu domnul Orban? Are vreo vină Ciolacu? De ce să intru eu în defensivă că nu ajut opoziția? Ce să fac, să mă duc la ÎCCJ să cer pentru binele opoziției și al democrației făceți-vă că nu se încalcă legea?”, a mai explicat Marcel Ciolacu.