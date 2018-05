Premierul Theresa May, răspuns la scrisoarea unui europarlamentar PSD: mesaj TRANȘANT către români

Europarlamentarul PSD, Claudia Țapardel i-a transmis o scrisoare premierului britanic Theresa May, în care a întrebat-o care va fi soarta românilor din Regat, după Brexit. May a dat asigurări că Marea Britanie nu se va izola și românii nu vor avea de suferit.

CONSULTAȚI AICI SCRISOAREA TRANSMISĂ DE THERESA MAY

”Stimată Ana Claudia,

Vă mulțumesc pentru scrisoarea adresată în data de 2 februarie, cu privire la drepturile cetățenilor europeni în Regatul Unit după ieșirea acestuia din Uniunea Europeană. Prin această scrisoare vă răspund în numele Prim Ministrului Theresa May și regret întârzierea cu care acesta a venit.

Regatul Unit nu privește rezultatul referendumului ca pe o intenție de izolare; Regatul Unit va rămâne o țară deschisă și tolerantă. Vă pot asigura că apreciem contribuția cetățenilor din Spațiul Economic European care lucrează în sectorul sănătății și al îngrijirii, și vom continua să îi primim pe cei cu abilități, expertiză și dorință de lucru, care aduc o valoare adăugată țării. Pentru a răspunde punctual îngrijorărilor exprimate în scrisoarea deschisă cu privire la Serviciul Public de Sănătate (NHS), ultimele statistici ne arată că sunt peste 3.600 de cetățeni europeni care lucrează în NHS din luna decembrie 2017, față de perioada precedentă rezultatului referendumului. Acest lucru înseamnă că în prezent numărul medicilor și al angajaților în serviciile medicale de urgență, care lucrează în Serviciul Public de Sănătate și provin din spațiul european, este mai mare față de cel din iunie 2016.

Pentru Regatul Unit, o prioritate în cadrul negocierilor este redobândirea controlului asupra numărului de persoane care vin din Europa. De aceea, dorim să ajungem la un acord cu privire la un cadru de mobilitate a muncii care să permită profesioniștilor și companiilor din Uniunea Europeană și Regatul Unit să călătorească și să ofere servicii. Prim-Ministrul a recunoscut faptul că cetățenii europeni vor dori să studieze și să lucreze în Marea Britanie - precum și cetățenii britanici vor dori să studieze și să lucreze în țările din Uniunea Europeană, contribuind la creșterea economică și la inovare. Ca parte a parteneriatului nostru viitor, companiile din Uniunea Europeană și Regatului Unit trebuie să poată atrage și să angajeze personalul de care are nevoie. Prim-Ministrul a exprimat foarte clar în discursul său de la Mansion House din luna martie că suntem deschiși pentru discuțiile în ceea ce privește modul în care putem crea viitoarele legături.

De la bun început, Prim-Ministrul a exprimat în mod ferm că prioritatea sa în cadrul negocierilor o reprezintă protejarea drepturilor cetățenilor europeni care au reședință în Regatul Unit și a cetățenilor britanici care locuiesc pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. Cetățenii europeni care și-au construit viața în Regatul Unit au adus o contribuție semnificativă la economia, societatea și fondul cultural al țării noastre - după cum sunt convins că veți fi de acord că același lucru se aplică și cetățenilor britanici care locuiesc pe teritoriul european - și dorim ca familiile acestora să poată locui în continuare în spațiul respectiv.

Acordul din decembrie 2017, și prevăzut în textul Acordului de Retragere, va permite familiilor care și-au construit viața în Uniunea Europeană și în Marea Britanie să rămână împreună, oferindu-le mai multă siguranță în ceea ce privește reședința, drepturile de sănătate și de pensie, precum și alte beneficii. Pentru claritate, tuturor cetățenilor europeni care au obținut reședință în Regatul Unit înainte de perioada de implementare, 31 decembrie 2020, li se vor aplica prevederile legale stipulate în Drepturile Cetățenilor din Acordul de Retragere.

Conform acestui acord, Regatul Unit poate să impună cetățenilor europeni să solicite drept de reședință conform legilor Marii Britanii și să obțină un document care să ateste dreptul lor de a locui în Marea Britanie. Toți cei care solicită dreptul de reședință sub prevederile Acordului de Retragere vor putea să trimită solicitarea până în iunie 2021, al cărui cost nu îl va depăși pe cel al unui pașaportul britanic. Toți cetățenii europeni care locuiesc în mod legal pe teritoriul Marii Britanii vor fi eligibili pentru dreptul de reședință până la perioada de implementare. Cetățenii europeni care vor dori să locuiască în Marea Britanie după perioada de implementare vor fi supuși reglementărilor de imigrație viitoare. Ministerul de Interne va emite propunerile inițiale pentru viitoarele reglementări în timp util.

După cum a declarat Prim-Ministrul, plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeană nu marchează un sfârșit, ci un nou început pentru Marea Britanie și viitoarea noastră relație cu partenerii europeni. Avem convingerea că un parteneriat viitor între Marea Britanie și Uniunea Europeană este în interesul ambelor părți, prin urmare prevedem că aceste negocieri se vor solda cu succes. După cum am exprimat deja foarte clar, dorim să ne asigurăm că Europa va rămâne puternică și prosperă, capabilă să își protejeze valorile, să conducă și să se apere în fața amenințărilor la adresa securității. Cel mai important aspect pentru noi la acest moment rămâne concentrarea asupra negocierilor cu privire la viitoarele legături cu Uniunea Europeană, care să reziste pentru anii ce vor urma.

Vă mulțumesc pentru timpul dedicat adresării scrisorii dumneavoastră

Lord Callanan,

Ministrul de Stat pentru Brexit (Minister of State for Exiting the European Union)”, se arată în răspunsul către europarlamentarul Claudia Țapardel.