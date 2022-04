Preşedintele Consiliului European Charles Michel a ajuns la Kiev: Imaginea postată pe Twitter / Foto

Preşedintele Consiliului European, instanţa care reprezintă statele membre ale Uniunii Europene (UE), Charles Michel, a sosit miercurila Kiev, anunţăel într-un mesaj postat pe Twitter, în timp ce Ucraina înfruntăo nouă ofensivă a Rusiei în Donbas (est), relatează AFP, potrivit news.ro.

”(Mă aflu) la Kiev azi (miercuri), în inima Europei libere şi democratice”, anunţă într-un mesaj postat pe Twitter Charles Michel.

El postează o imagine în care apare pe peronul gării în capitala ucraineană.

In Kyiv today.



In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc