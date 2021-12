Preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache: Consider că a fost un an bun, având în vedere că încheiem anul pe locul 15 în clasamentul mondial

Preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, consideră că 2021 a fost un an bun pentru rugbyul românesc, ţinând cont de faptul că echipa naţională ocupă locul 15 în clasamentul mondial, în faţa unor naţiuni valoroase precum SUA, Tonga, Canada sau Rusia.

"Consider că a fost un an bun, având în vedere că încheiem anul pe locul 15 în clasamentul mondial, după patru ani, în faţa unor naţiuni valoroase precum SUA, Tonga, Canada, Rusia, Uruguay, Spania sau Portugalia. Trebuie să fim conştienţi că sunt puţine domenii unde depăşim aceste ţări, poate mai puţin statul Tonga. Faptul că suntem în pole position pentru calificarea directă la Cupa Mondială este, de asemenea, un lucru extraordinar", a declarat Petrache pentru AGERPRES.

Întrebat care ar fi meciul de referinţă al anului, pe care l-ar dori multiplicat în 2022, Petrache a spus: "Aş vrea să multiplic interesul publicului şi determinarea tuturor celor implicaţi de la meciul cu Argentina, încrederea de la partida cu Uruguay şi spiritul de luptă de la meciurile cu Portugalia şi Tonga".Printre realizările din 2021, Petrache a amintit jocul bun din partida cu Argentina, dar şi reluarea competiţiilor de juniori, suspendate în urma declanşării pandemiei de COVID-19: "La capitolul realizări aş aminti clasarea pe locul 2 în Rugby European Championship şi meciul bun cu Argentina (locul 9 în clasamentul World Rugby), care a venit la Bucureşti cu prima echipă, după 29 de ani. Aş mai puncta faptul că am reuşit sa ducem la capăt competiţiile de seniori, şi după un an de pauză, am reluat competiţiile la juniori, cu diverse variante de disputare. Din păcate, tot din cauza situaţiei sanitare şi a regulilor pe care trebuie să le respectăm, finala Cupei României, dintre Baia Mare şi Timişoara, se va juca la anul, pentru că nu ne dorim ca astfel de meciuri să fie decise la masa verde".În ceea ce priveşte dificultăţile întâmpinate de-a lungul anului oficialul federaţiei de rugby a precizat că echipele de club sunt afectate în continuare de restricţii anti-Covid, măsuri de protecţie şi de faptul că suporterii nu au putut asista la multe dintre partidele din acest an."La dificultăţi aş pune faptul că ne confruntăm cu această pandemie care ne creează în continuare probleme, atât la nivel de echipe de club şi echipe naţionale, dar mai ales la nivel de juniori, unde este destul de greu de gestionat situaţia sanitară, pentru că vorbim de echipe din toată ţară, formate din copii de la 14, 15 ani până la 19 ani, vorbim de antrenamentele pe care le fac, de testări, de multe alte lucruri care din păcate le afectează pregătirea. În continuare, sume importante din bugetele echipelor merg către măsurile sanitare, apoi mai sunt şi toate restricţiile de care trebuie să ţinem cont, pentru că situaţia aceasta epidemiologică evoluează de la o zi la alta şi trebuie tot timpul să fii pregătit ca să aplici noile decizii. De asemenea, un moment greu pentru noi a fost faptul că nu am putut evolua cu spectatori în tribune, pentru că ne-am fi dorit să îi avem aproape pe fanii rugbyului românesc şi nu numai la toate meciurile 'stejarilor'. La capitolul dezamăgiri o să pun două partide cu Rusia din deplasare, de la Campionatul European. Prima, cea de la seniori, pe care, cu puţin mai multă atenţie, o puteam câştiga, iar cea de a doua, la categoria de vârstă U20, pe care am pierdut-o la limită, după prelungiri şi peste 100 de minute de joc şi care a trimis o generaţie extrem de valoroasă să joace pentru locurile 5-8", a adăugat preşedintele FRR.Alin Petrache a afirmat că problema majoră cu care s-a confruntat federaţia în 2021 a fost bugetul insuficient primit la începutul anului din partea Ministerului Tineretului şi Sportului."Aşa cum am anunţat de la început, bugetul nu a fost suficient, iar asta ne-a creat probleme în a planifica toate activităţile pentru acest an, permanent am căutat soluţii de finanţare, am discutat tot timpul cu partenerii pe care îi avem şi le-am cerut ajutorul, dar am deschis şi noi dialoguri cu cei pe care dorim să îi avem aproape. Trebuie să recunosc că din acest punct de vedere a fost o provocare acest an, pentru că nu ne-am dorit nicio clipă ca 'stejarii' să simtă această lipsă a fondurilor pe care a trebuit să o gestionăm. În plus, dorinţa noastră a fost de a participa în campionatele europene şi cu naţionalele de juniori şi cu cele de rugby în VII deoarece competiţiile în care aceştia au participat au fost suspendate anul trecut. De aceea doresc să punctez că este cu atât mai apreciabil ceea ce au reuşit să facă juniorii cu doar câteva săptămâni de pregătire pentru o competiţie continentală. Iar faptul că nu am putut juca meciurile din Campionatul European, de la începutul anului, pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf, dar mai ales că nici nu am putut să ne antrenăm în această bază ne-a creat reale dificultăţi. Mă bucur că spre sfârşitul anului am găsit înţelegere la MTS, am putut să ne desfăşurăm pregătirea aici şi am reuşit să participăm integral în calendarul competiţional aferent fiecărei categorii de vârstă", a mai spus Petrache.Referitor la obiective pentru anul următor, Petrache a spus că primordială este calificarea naţionalei de seniori la Cupa Mondială, dar şi "recuperarea" Stadionului Naţional Arcul de Triumf: "Calificarea la Cupa Mondială pentru naţionala de seniori este prioritatea zero a federaţiei. Recuperarea Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf şi redarea lui rugbyului, la fel cum s-a întâmplat în ultimii 108 ani, rămâne un obiectiv extrem de important pentru noi. Ne dorim de asemenea să creştem nivelul competiţiilor interne, precum şi dezvoltarea naţionalelor de juniori şi rugby în VII, dar avem şi un proiect extrem de ambiţios de rugby în XV feminin. De asemenea, vom lansa un proiect denumit 'Rădăcini de Stejar' care îşi propune să identifice la nivel global jucători eligibili pentru naţionalele României, adică sportive sau sportivi care au un părinte sau un bunic român, indiferent de naţionalitatea pe care o au".Alin Petrache a făcut şi o ierarhie a celor mai bune selecţionate de rugby ale României în 2021."Având în vedere că suntem totuşi un sport de echipă, aş nominaliza naţionala de rugby în XV seniori, pentru că a încheiat sezonul 2021 al Campionatului European pe un loc calificabil direct la Cupa Mondială şi a avut o toamnă perfectă, reuşind trei victorii extraordinare şi terminând anul pe locul 15 în clasamentul mondial. Imediat pe podium ar trebui să urmeze naţionala de rugby în VII feminin şi naţionala U20", a adăugat preşedintele Federaţiei Române de Rugby.În 2021, în Rugby Europe Championship, România a debutat cu o înfrângere în Rusia (13-18), dar apoi a învins Portugalia în deplasare (28-27), s-a impus în faţa Spaniei (22-16), pe teren propriu, a cedat în Georgia (17-28), câştigând la scor în faţa Olandei, pe teren propriu (56-15).Într-un meci-test care a inaugurat noul Stadion Naţional de Rugby Arcul de Triumf, România a pierdut onorabil în faţa Argentinei, cu 17-24, pe 3 iulie.''Stejarii'' au obţinut victorii importante în meciurile-test din luna noiembrie, 29-14 cu Uruguayul la Verona şi 32-20 cu Tonga la Bucureşti.Naţionala Under-20 a României a ocupat locul 5 la Campionatul European Under-20, după ce a dispus de Belgia cu 34-24 în meci de clasament. România fusese învinsă de Rusia, cu 29-26, după prelungiri, în sferturile de finală, iar apoi a câştigat în faţa Cehiei (locurile 5-8), 41-20.La rugby în VII feminin, România a evoluat pentru prima dată în acest sezon în eşalonul continental de elită. ''Ghindele'' au terminat ambele etape, cea de la Lisabona şi cea de la Moscova, pe ultimul loc, 9, însă rămân încă un sezon în Championship Series.