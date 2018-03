PRIMER: 'România riscă să nu mai fabrice medicamente esențiale, iar pacienții vor fi puși pe drumuri să-și găsească și cele mai elementare tratamente'

PRIMER - Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania – care reuneste 16 situri de fabricatie din tara – considera ca este necesara implicarea imediata a specialistilor din Coalitia de Guvernare PSD-ALDE si din Guvernul Dancila pentru a intelege cu adevarat problemele legate de aprovizionarea cu medicamente a pacientilor, probleme care continua sa faca obiectul unor speculatii, manipulari si diversiuni.

“Singurele medicamente care au disparut in ultimii 3 ani sunt medicamentele accesibile, sub 25 lei, care nu mai pot fi comercializate din cauza metodologiei eronate si discriminatorii de preturi, a dublarii taxei clawback si a escaladarii “taxei de raft””, atrage atentia Dragos Damian, Director Executiv PRIMER.

“Peste 95% din cele 2000 de medicamente despre care s-a afirmat ca au disparut din farmacii sunt ieftine, iar ceea ce este mai ingrijorator este ca aproximativ 25% dintre ele erau fabricate in tara – reamintim ca in perioada 2006-2016, datorita politicilor din zona medicamentului elaborate de Ministerul Sanatatii in afara oricarui dialog cu fabricile din tara, acestea si-au redus productia cu peste 40%, de la 314 milioane de cutii de medicamente fabricate in 2006 la doar 190 de milioane, in 2016”, a adaugat Damian.

Nu exista nici un medicament iesit de sub patent, indiferent de forma de prezentare, care sa nu poata fi produs in siturile industriale din Romania. Cu toate acestea, autoritatea de resort, Ministerul Sanatatii, nu cheama producatorii romani la discutii cu privire la posibilitatea fabricarii medicamentelor deficitare si la elaborarea unor directii tintite de dezvoltare industriala care sa asigure accesul normal al pacientilor la orice medicament atunci cand au nevoie de el. “Romania exporta medicamente in peste 100 de tari din cele peste 30 de situri industriale prezente in tara, dar acestea sunt din pacate ocolite sau ignorate tocmai de catre reprezentantii Ministerul Sanatatii – iar acest lucru se intampla de peste 10 ani. Din acest motiv PRIMER cere implicarea specialistilor din Coalitia de Guvernare PSD-ALDE si din Guvernul Dancila in discutiile privitoare la metodologia de calcul al preturilor la medicamente si a taxei clawback”, a conchis reprezentantul PRIMER, potrivit unui comunicat remis ȘTIRIPESURSE.RO.