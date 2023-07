Profeția lui Vasile Dîncu despre David Popovici: 'Acest băiat este eroul unei generatii, unul adevarat, nu o construcție de rețele virtuale'

Președintele Consiliului Național al PSD, senatorul Vasile Dîncu, se arată încrezător în forța lui David Popovici de a recâștiga prima poziție pe podium.

„David Popovici este campionul nostru. Pozitia de pe podium se schimba mereu, dar acest băiat este eroul unei generatii, unul adevarat, nu o construcție de rețele virtuale. Nu este erou doar pentru că strălucește de pe cea mai înalta treaptă a podiumului, ci pentru că arată ca este un învingător cu fata umana. Nu s-a nascut pe pozitia întâi, a luptat pentru ea și sunt sigur că ne va arata și cum se poate să gestionezi o înfrângere, în contul recaștigării pozitiei celei mai inalte. Sper că generația lui va ramâne conectată la lupta lui și se va inspira din ea pentru că sunt sigur că ne va arăta mai departe că este un mare luptator. Adica exact modelul de care are nevoie ”generația fulgilor de nea”. Deocamdată David ne-a arătat că și el este om. De maine, lecția lui de a recâștiga prima poziție va fi mult mai valoaroasă. Iti ținem pumnii, Campionule!”, a spus Vasile Dîncu.

David Popovici a declarat, marţi, că nu este supărat după ce a ocupat locul 4 la 200 metri liber, la Campionatul Mondial de Nataţie. El a afirmat că a dat tot ce a putut în proba în care era deţinătorul titlului.

”Nimănui nu-i place să piardă. Nu o să mint. Nu sunt necăjit, supărat, sunt OK. Primele trei lungimi de bazin au fost foarte bune, dar pur şi simplu nu am mai putut. Adică am dat cât am putut. Se întâmplă. Imediat cum am ajuns în capăt am corelat această senzaţie cu cât am reuşit să ne pregătim şi cum am reuşit să ne pregătim. Acesta este sportul. Uneori câştigi, uneori iei locul patru”, a spus David Popovici, conform digisport.ro.