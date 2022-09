Proiectele lui Predoiu, modificate în Parlament - Comisia specială pentru legile justiției vrea șefi mai puternici în justiție

Preşedintele Comisiei pentru legile justiţiei, deputatul liberal Gabriel Andronache, a declarat, marţi, că prin amendamentele aduse proiectului legii organizării judiciare, care este dezbătut în cadrul comisiei, s-a urmărit întărirea rolului structurilor de conducere ale organelor din cadrul puterii judecătoreşti.

"Astăzi am început discuţiile pe proiectul privind organizarea judiciară, reglementarea vizează modul în care sunt alcătuite instanţele de judecată, de asemenea, cum sunt organizate celelalte instituţii din justiţie. Totodată, este reglementat şi Institutul Naţional al Magistraturii prin această reglementare (...). În mod evident, prin toate amendamentele aduse proiectului propus de către Guvern, întărim rolul structurilor de conducere ale acestor organe din cadrul puterii judecătoreşti şi acest aspect a fost evidenţiat ca fiind pozitiv de toate autorităţile relevante din domeniu, de la CSM, Ministerul Public, DNA, DIICOT. Sunt elemente de nuanţă, dar care sunt importante pentru buna funcţionare a justiţiei în perioada următoare. În tot ceea ce am supus votului şi a fost discutat cadrul comisiei, am respectat şi avizul CSM. Totodată, au fost respectate şi sunt aplicate recomandările Comisiei de la Veneţia, recomandări date prin avizul anterior solicitat de fostul ministru al Justiţiei", a precizat Andronache, pentru AGERPRESPotrivit acestuia, dezbaterea proiectului continuă miercuri, iar în măsura în care vor fi încheiate discuţiile, va începe dezbaterea şi pe legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor."Mîine, începând cu ora 9,30, vom continua dezbaterea pe această reglementare şi vom încheia discuţiile cel mai probabil mâine. Dacă reuşim să încheiem discuţiile pe legea de organizare judiciară, vom începe dezbaterea şi pe legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor", a precizat Andronache.