Proiectul 'Străzi deschise' | Spectacole de teatru, concerte şi ateliere in București

Spectacole de teatru, concerte şi ateliere se vor desfăşura, în weekend, pe Calea Victoriei şi în cartierul Rahova, în cadrul proiectului "Străzi deschise", potrivit unui comunicat al ARCUB transmis, vineri, AGERPRES.

După peste şase luni de weekenduri pietonale, proiectul "Străzi deschise" ajunge la final, iar încheierea sa este marcată şi de cea de-a şasea ediţie a festivalului de artă vizuală "Spotlight", ce va avea loc de vineri până duminică, pe Calea Victoriei.

În cadrul proiectului "Străzi deschise", Calea Victoriei va fi animată de spectacole de circ şi teatru, dans contemporan, demonstraţii de desen, instalaţii participative, mobilier stradal, concerte de jazz şi muzică orientală.

Teatrul de Animaţie "Ţăndărică" aduce, pentru cei mici, teatru de păpuşi în aer liber, sâmbătă şi duminică. Circul Metropolitan Bucureşti prezintă, sâmbătă, numere de jonglerie, echilibristică, acrobaţii la sol şi piramidă urbană în Piaţa Revoluţiei.

Artiştii independenţi ai Bucureştiului vor fi prezenţi pe Calea Victoriei cu proiecte câştigătoare ale apelului "Străzi deschise". Asociaţia Delazero vine, sâmbătă, cu un performance de dans contemporan în care muzica este aleasă de public.

Tinerii muzicieni de la Three Fo(u)r Two vor susţine, duminică, un concert de jazz, cu influenţe de funk, latino şi swing, iar Antonio Varga şi Cosmin Mirea - un concert de muzică orientală şi lăutărească, cu live looping.

Programul artistic pe Calea Victoriei este completat de două proiecte finaliste ale Burselor de idei "Bucureşti RE:imaginat". Mobilierul stradal "În echilibru/(Un)balanced" creează momente de conexiune între pietoni cu şezlongul pentru trei persoane, banca-balansoar pentru cinci persoane şi scaunul înalt.

Sâmbătă se lansează "Podul artei", un traseu cultural peste drum de Muzeul Naţional de Artă al României, marcat de 44 de schiţe în metal montate pe bolarzii de pe Calea Victoriei. Executate manual, schiţele metalice conţin reprezentarea simbolică a unor opere din colecţia regală de artă.

În intervalul orar 19,00 - 23,00, traseul pietonal de pe Calea Victoriei, între Cercul Militar Naţional şi Ateneul Român, va fi transformat de proiecţiile de video mapping, instalaţiile interactive, de VR şi light art din cadrul celei de-a şasea ediţii a "Spotlight".

În ceea ce priveşte programul "Străzi deschise" din cartierul Rahova, pe traseul pietonal de pe strada Bârcă se va desfăşura un program artistic pregătit de PROEDUS, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5 şi al Centrului Cultural şi de Tineret "Ştefan Iordache".

Teatrul "Masca" va aduce cele mai cunoscute statui vivante, Teatrul "Ion Creangă" a pregătit pentru cei mici ateliere interactive şi spectacole, iar Şcoala de Artă Bucureşti va completa programul cu spectacole de percuţie şi ritm, de dans şi concerte de muzică pop. Nu vor lipsi Teatrul de Animaţie "Ţăndărică" şi Circul Metropolitan Bucureşti, cu momente de teatru şi numere de acrobaţie.

Pentru desfăşurarea evenimentelor planificate, în weekend, în cadrul proiectului "Străzi deschise", se vor institui restricţii rutiere, pe durata cărora se va permite traversarea maşinilor pe Calea Victoriei, pe strada Sevastopol, strada Gheorghe Manu, Bulevardul Dacia, pe strada George Enescu, strada Ştirbei Vodă, Ion Câmpineanu, bulevardul Regina Elisabeta. Traficul Societăţii de Transport Bucureşti va fi deviat, fără afectarea călătorilor.

Se va permite accesul riveranilor către domiciliu, precum şi către unităţile economice din zonă, conform indicatoarelor montate temporar pe durata restricţiilor pe: strada Frumoasă, între strada Sevastopol şi Calea Victoriei, strada Gina Patrichi, între bulevardul Lascăr Catargiu şi Calea Victoriei, Calea Griviţei, între strada Constantin Budişteanu şi Calea Victoriei, accesul auto al riveranilor fiind redirecţionat către aleea din faţa Palatului Ştirbei, apoi către strada Banului.

Traficul rutier pe Calea Victoriei se reia pe timpul nopţii de sâmbătă până duminică dimineaţa, începând de la ora 23,00, până la 11,00.

În ceea ce priveşte cartierul Rahova, traficul rutier va fi restricţionat pe strada Bârcă, între Calea Rahovei şi Dumbrava Nouă, de vineri, ora 22,00 şi va fi reluat pe 17 octombrie, începând cu ora 6,00.