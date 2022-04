PSD o contrazice pe Clotilde: Bugetul Sectorului 1 a fost adoptat, dar cu foarte multe amendamente

Proiectul de buget al Sectorului 1 pe anul 2022 a fost votat vineri, anunță primarul Clotilde Armand: „Consilierii PNL - PSD au înțeles că este legal totul, după unsprezece ședințe”. Numai că PSD o contrazice: S-a votat Bugetul pentru 2022, dar cu numeroase amendamente, anunță președintele PSD Sector 1, Petre Florin Manole:

”Consilierii locali ai PSD Sector 1 au impus astazi, in sedinta consiliului 40 de amendamente la bugetul sectorului. De la finantarea investitiilor in scoli si spitale, la investitii in productia de energie termica prin CET Grivita.

Pentru ca multe alte proiecte din buget sunt niste fantezii ridicole ale celui mai incompetent primar din istoria Bucurestiului, la votul final am votat impotriva. 9 consilieri locali PSD, 9 voturi contra lui Armand.

Urmeaza ca in tot restul anului sa urmarim ca primaria sa puna in aplicare cele votate de consiliu.”, a scris el pe pagina sa de Facebook.