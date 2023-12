Raed Arafat cotraatacă: Degeaba avem scandaluri, sunt lucruri deja legiferate

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, reacţionează după criticile aduse de Asociaţia Alianţa Universitară G6-UMF şi de Societatea de Anestezie şi Terapie Intensivă din România proiectului Strategiei de consolidare şi dezvoltare a rolului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă în cadrul Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă 2024-2030. Arafat arată că nicio altă instituţie nu va fi afectată, din punct de vedere financiar, de această strategie şi îşi exprimă opinia conform căreia cei care critică strategia nu au citit-o. ”Care e problema în final? Unde deranjăm în acest sens? Asta nu pot să înţeleg. Iar faptul că suntem non-convenţionali... nu suntem convenţionali, nu suntem cu doctorate, suntem pe linie de instructori, de formatori, nu de cadre didactice, aşa cum e şi în Statele Unite şi în alte părţi”, explică Arafat.

”Nu am să intru în foarte multe amănunte, vreau să subliniez câteva aspecte în acest sens pentru că consider, în primul rând, că cei care au scris aceste reacţii – şi aici mă refer la Asociaţia Alianţa Universitară G6-UMF care reprezintă rectorii celor şase universităţi clasice de medicină şi Societatea de Anestezie şi Terapie Intensivă din România, în frunte cu domnul profesor Sădesc şi domnul profesor Bubenek, înţeleg că au făcut această adresă – şi care se referă la Strategie, dar sunt convins că nici unii, nici alţii nu au citit-o înainte să se refere la ea. E un lucru foarte obişnuit, cineva ridică un semn asupra unui document, agită pe toată lumea, începe toată lumea să reacţioneze, dar, când îi întrebi de fapt dacă au citit documentul, vă asigur că mare parte a celor care au acceptat să iasă cu acest document nici măcar nu ştiu ce scrie în strategia noastră, în strategia Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Astfel, cele două scrisori se referă la strategia care elimină Ministerul Sănătăţii de la avizare, la segregarea medicinei de urgenţă, la modul în care încercăm că punem mâna pe medicina de urgenţă ş.a.m.d., lucruri pe care le-am mai auzit şi acum un an, acum un an jumătate şi se repetă şi, din păcate, nu au absolut nimic cu realitatea”, a afirmat Raed Arafat, într-un mesaj video postat, miercuri, pe reţelele de socializare.

El a explicat că DSU are obligaţia, în primul rând prin programul de guvernare, de a stabili o strategie de dezvoltare după care instituţia să se ghideze pentru următorii ani.

”Acest lucru nu încalcă cu nimic nici universităţile, nici Ministerul Sănătăţii, nici măcar nu impactează finanţarea, nu impactează nimic din ce scriu scrisorile celor două entităţi, Societatea de Anestezie şi Terapie Intensivă şi Grupul G6 al rectorilor de medicină”, a arătat Arafat.

El a precizat că, înainte de a fi publicată strategia, documentul a fost realizat la nivelul DSU, trimis la Unitatea de Politic Publice a Ministerului Sănătăţii, acolo luându-se decizia cine ar trebui să avizeze.

”Mai ales pe partea medicală, noi am intrat pe câteva aspecte unde menţionăm întărirea pregătirii continue profesionale a personalului medical din cadrul Unităţilor de Primiri Urgenţă, Serviciilor de Ambulanţă şi a personalului pe care îl coordonăm, lucru pe care îl facem şi în ziua de astăzi, chiar am găsit fonduri europene şi am implementat cursuri fără precedent în România pentru a creşte calitatea actului medical de urgenţă”, a spus şeful DSU.

El a adăugat că ”Unităţile de Primiri Urgenţă nu au fost furate niciodată de la spitale, de la Ministerul Sănătăţii”, ci, conform reglementărilor, fac parte din spitalele în care se află, fiind secţii ale acestora care se subordonează managerilor, el subliniind că nici nu a existat intenţia de a schimba acest aspect.

Conform lui Arafat, aceste unităţi sunt locurile unde ”se pot muta dezastrele din prespital”, cum au fost situaţiile de la Colectiv sau Crevedia, iar strategia se referă la îmbunătăţirea pregătirii personalului, dar nu la preluarea sau monopolizarea acestei pregătiri, care se face în colaborare cu ministerul de resort şi cu alte instituţii, lucru deja legiferat.

”Sunt lucruri legiferate, nimic nou. Degeaba avem scandaluri când aceste lucruri există şi este practicat de ani de zile. Nimic nou. Acuma, scandalul rectorilor şi scandalul Societăţii de Anestezie şi Terapie Intensivă este de neexplicat decât prin faptul că doresc ei să schimbe sistemul şi s-au trezit că acum au găsit un moment. Sau cineva i-a indus în eroare, asta este mai probabil, şi a spus că Arafat sau Ministerul de Interne sau DSU-ul face ravagii şi preia sistemul şi-l distruge şi-l termină şi totuşi nu este nimic adevărat din acest punct de vedere”, a explicat şeful DSU.

El a dat exemplul zecilor de medici pregătiţi în medicina de urgenţă în străinătate, al cursurilor finanţate din fonduri europene prin IGSU pentru pregătirea personalului din diverse niveluri, întrebând: ”Chiar vă supăraţi pentru că găsim bani şi pregătim oameni pe gratis? (...) Atunci care e supărarea rectorilor şi care e supărarea tuturor că DSU-ul se implică în aceste lucruri?”.

”Care e problema în final? Unde deranjăm în acest sens? Asta nu pot să înţeleg. Iar faptul că suntem non-convenţionali... nu suntem convenţionali, nu suntem cu doctorate, suntem pe linie de instructori, de formatori, nu de cadre didactice, aşa cum e şi în Statele Unite şi în alte părţi. Care e problema, dacă totuşi lucrurile merg bine şi dacă totuşi s-a dovedit că stăm bine şi dacă totuşi s-a dovedit pe plan european şi internaţional că suntem respectaţi? Ce deranjează? Asta nu pot să înţeleg”, a mai spus Raed Arafat.

El a făcut referire şi la dotările din fonduri europene de care beneficiază sistemul de medicină de urgenţă, arătând, în acest context, că, în opinia sa, ”cei care comentează nu ştiu nici 10% din activităţile” pe care DSU le întreprinde.

Arafat a subliniat că implementarea strategiei de dezvoltare a DSU nu afectează, din punct de vedere financiar, nicio altă instituţie.

”Nimeni nu zice că o să furăm de la cineva bani, că o să luăm de la cineva bani sau că o să afectăm pe cineva, dar într-adevăr, comparativ cu cursurile care, de regulă, se ţin de universităţi contra cost, pentru partea de formare continuă DSU nu are acest deziderat, îi asigurăm pe toţi că nu vom intra pe activităţi de a taxa cursanţii care vin, noi lucrăm altfel”, a spus Arafat.

El a prezentat rezultatele unor studii care arată gradul ridicat de mulţumire cu privire la activitatea personalului din urgenţă, arătând că cele mai mari nemulţumiri sunt legate de timpul ridicat de aşteptare în Unităţile de Primiri Urgenţe, dar multe alte aspecte, cum ar fi amabilitatea personalului, modul de comunicare, rapiditatea intervenţiilor echipajelor sanitare mobile, identificarea problemelor şi tratarea acestora sunt foarte apreciate de către pacienţi.

Arafat a mai spus că ”sistemul care deranjează pe unii nu e făcut nici pentru mine, nici pentru rectorii de la ATI”.

”Toate aceste date pe UPU, pe Ambulanţă, pe SMURD ne arată că sistemul mulţumeşte populaţia. Dacă sistemul mulţumeşte populaţia, strategia noastră vine să întărească acest sistem, eu nu pot să înţeleg nici reacţia rectorilor şi mai ales nu pot să înţeleg nici măcar reacţia colegilor de la Anestezie-Terapie Intensivă. (...) Nu avem nicio problemă: vor să o avizeze şi alţii, să plece să o avizeze şi alţii, au de comentat, să vină, dar important este să nu o blocheze, pentru că este nevoie de ea”, a conchis Raed Arafat.

Reprezentanţii universităţilor de medicină şi farmacie din ţară au criticat Strategia de consolidare şi dezvoltare a rolului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă în cadrul Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă 2024-2030 propusă de DSU şi prezentată pe site-ul MAI, considerând că propune perpetuarea unui sistem nefiresc în care există două autorităţi sanitare - Ministerul Sănătăţii şi DSU. De altfel, Ministerul Sănătăţii nu se află printre ministerele care trebuie să avizeze proiectul. Şi Comisia de specialitate ATI din Ministerul Sănătăţii a criticat Strategia de consolidare a rolului DSU propusă de Raed Arafat, reproşând că ministerele Sănătăţii şi Educaţiei nu au fost incluse în circuitul de avizare şi că documentul accentuează inadvertenţele, suprapunerile de drepturi şi responsabilităţi între DSU şi celelate autorităţi, ceea ce va agrava tensiunile existente în sistemul sanitar românesc. Comisia consideră că proiectul de HG prin care este apobată strategia este ”inacceptabil ca formă şi fond” şi propune retragerea lui.