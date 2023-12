Raluca Turcan dă semnalul în sistem: ce trebuie să facă fiecare instituţie de cultură

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a arătat, joi, că instituţiile de cultură trebuie să fie "mult mai proactive" în ceea ce priveşte managementul cultural, precizând, în context, că doreşte modificarea Legii managementului instituţiilor de cultură, relatează Agerpres.

"În managementul cultural, cred cu tărie că fiecare instituţie de cultură trebuie să îşi propună să fie mult mai proactivă, mai ales în această structură de finanţare şi organizaţională. Dacă nu încercăm să diversificăm resursele pe care le avem la dispoziţie, vom rămâne în permanenţă dependenţi de un sistem naţional care, fie nu tratează cu suficient respect domeniul cultural, fie are resurse limitate. Şi atunci, uitându-mă şi în acest mandat de ministru destul de scurt pe care îl am la ceea ce se întâmplă, pot cu tărie să afirm că sunt instituţii care reuşesc să se reinventeze să îşi înţeleagă beneficiarii să îşi diversifice activitatea şi formele de finanţare şi să ajungă mai repede la beneficiari decât altele, care se află într-un permanent impas şi o spaimă din asta, o angoasă, care se transferă, evident, şi pe noi când nu reuşesc să supravieţuiască", a spus Turcan, în deschiderea Conferinţei Naţionale a Managerilor Culturali.

Ministrul Turcan a anunţat că îşi doreşte modificarea Legii managementului instituţiilor de cultură.

"Nu vă ascund că am în plan, împreună cu dumneavoastră, să modificăm şi Legea privind managementul instituţiilor de cultură, care e o lege la care am contribuit, la începutul activităţii mele politice - eram preşedintele Comisiei pentru Cultură când a fost elaborată această lege, care are nevoie de upgradări. Şi aceste upgradări cred că, de fapt, o să vă sprijine pe dumneavoastră în activitatea de manageri", a spus Turcan.

Ea a reiterat necesitatea creşterii salariilor în instituţiile de cultură, precizând că a militează pentru "o salarizare în domeniul cultural mult mai atractivă şi motivantă, în primul rând pentru cei la început de drum".

"Îmi vine să vă întreb cum poţi să ceri unui om, absolvent de studii superioare, care şi-a ales să meargă pe această cale ca o vocaţie să vină să lucreze un salariu de 2.800 de lei şi maxim maximorum, la nivel de consilier cinci, cu 3.500 de lei. Cum? Dacă nu spunem lucrurile astea apăsat, o să ajungem să ne plângem de milă şi să ne întrebăm de ce cultura este minimalizată lăsată deoparte", a arătat Turcan.

Raluca Turcan a pledat şi pentru "aducerea publicului cât mai aproape de cultură", pentru ca România să devină "o ţară care să se dezvolte prin cultură, cea mai sustenabilă formă de dezvoltare".

Cuvinte de salut au rostit consilierul prezidenţial Sergiu Nistor şi secretarul de stat în cadrul Ministerului Culturii din Republica Moldova, Andrei Chistol, acesta din urmă evidenţiind necesitatea extinderii şi diversificării colaborării în domeniul culturii în cadrul parcursului aderării ţării de peste Prut în Uniunea Europeană.

Aflată la cea de-a X-a ediţie, aniversară, Conferinţa Naţională a Managerilor Culturali, organizată de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, reuneşte, timp de două zile, manageri ai instituţiilor de cultură, care vor aborda tema "Comunicarea şi imaginea culturii în spaţiul public". Manifestarea cuprinde prezentări, dezbateri şi sesiuni de networking, prin intermediul cărora organizatorii doresc să faciliteze dialogul dintre profesionişti în domeniul culturii şi experţi în comunicare, din mediul public şi privat.