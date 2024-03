Ramona Ioana Bruynseels, candidata AUR la Sectorul 1

Prezent in emisiunea Ancai Alexandrescu, George Simion a anuntat ca Ramona Ioana este candidata AUR la Primaria sectorului 1. “Sunt pregatit sa ma lupt cu Clotilde….Ramona Ioana va candida la S1 pentru investitii si dezvoltare”

Dian Popescu, prezent si el, a afirmat ca vestea privind sectorul 1 suna bine, Ramona Ioana luând “peste 300,000 de voturi in 2019”.

Ramona Bruynseels are experienta in mediul bancar, fiind si absolventa unui masterat in administratie publica la Universitatea Harvard, Scoala de Guvernare. Este casatorita cu bancherul Dominic Bruynseels, in trecut presedinte al Barclays Bank Middle East, Barclays Africa, Banca Comerciala Romana si First Bank, din ultima pozitie retragandu-se in 2019 cand sotia sa a candidat la prezidentiale sustinuta de partidul PPUSL. Cei doi au doua fetite.