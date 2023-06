'Remember Mihaela Runceanu', expoziţie eveniment la Muzeul Judeţean Buzău

Muzeul Judeţean Buzău va deschide în data de 14 iunie expoziţia "Remember Mihaela Runceanu", eveniment cultural ce îşi propune să facă cunoscută generaţiilor de elevi şi adolescenţi personalitatea şi cariera muzicală a interpretei buzoience şi să readucă în memoria publicului activitatea sa artistică.

"Personalitate de excepţie a muzicii româneşti din perioada anilor 1970 - 1980, Mihaela Runceanu a fost una dintre vocile care au scris istorie în muzica uşoară şi pop-rock, lansând adevărate şlagăre la nivel naţional. Expoziţia prezintă publicului o parte din ţinutele de scenă ale artistei, diplome, scrisori, o impresionantă colecţie de fotografii, precum şi obiecte ce au aparţinut Mihaelei Runceanu. Totodată, expoziţia introduce vizitatorul în atmosfera muzicală a anilor '80", a transmis Muzeul Judeţean Buzău prin intermediul unui comunicat de presă.

Pentru a fi posibilă organizarea expoziţiei, conducerea Muzeului Judeţean Buzău a cerut ajutorul tatălui Mihaelei Runceanu, care a pus la dispoziţia instituţiei nenumărate obiecte care aduc aminte de îndrăgita artistă, potrivit Agerpres.

"Proiectul expoziţional nu ar fi fost posibil fără sprijinul domnului Nicolae Runceanu, tatăl artistei, care ne-a pus la dispoziţie toate obiectele prezente în sală, precum şi o importantă bază documentară reprezentând perioada copilăriei şi adolescenţa fiicei domniei sale. Un rol deosebit în ceea ce priveşte partea documentară l-a avut colaborarea dintre Muzeul Judeţean Buzău şi domnul Mircea Nicolau, care a pus la dispoziţie informaţii complete despre biografia artistică şi activitatea Mihaelei Runceanu", informează Muzeul Judeţean Buzău.

Expoziţia va putea fi vizitată în perioada 14 iunie - 24 septembrie 2023, între orele 10.00 - 18.00, de marţi până duminică, iar intrarea este liberă în ziua vernisajului.

Mihaela Runceanu s-a născut la 4 mai 1955, la Buzău. A urmat cursurile Liceului de muzică şi arte plastice din oraşul natal, apoi Conservatorul de muzică "Ciprian Porumbescu" şi, în paralel, cursurile Şcolii Populare de Artă din Bucureşti, clasa de canto.

A debutat la radio în 1975, cu o piesă în primă audiţie a compozitorului George Grigoriu. În acelaşi an, a trecut prima etapă a concursului de televiziune "Steaua fără nume". Anul următor îi aduce mai multe premii - premiul I la Festivalul "Lotca de aur", Brăila; premiul II la "Festivalul artei studenţeşti", Galaţi; premiul II la concursul "Bucureşti '76"; premiul I la Festivalul Mamaia '76, conform site-ului http://mihaela-runceanu.ro.

În 1978, după absolvirea Conservatorului, devine profesoară de vioară la Şcoala generală de muzică din Brăila, iar un an mai târziu - la Liceul de muzică şi arte plastice din Buzău. În 1980 devine profesoară de canto la Şcoala Populară de Artă din Bucureşti, unde a avut elevi mulţi dintre viitorii solişti apreciaţi - Marina Florea, Silvia Dumitrescu, Carmen Trandafir, Adrian Enache, Cătălin Crişan, Nicola, Paula Mitrache, Miki, Ozana Barabancea şi alţii.

Pe parcursul anilor '80 a lansat numeroase şlagăre: "Luna", "Ce frumos am visat", "Voi, oameni", "Să crezi în dragostea mea", "Nu ştiu cum m-am îndrăgostit", "De-ar fi să vii", "Să fim copii", "Viaţa începe cu tine", "Nu, nu mai vreau să ştiu", "Zborul vântului", "Tu nu vei ştii niciodată", "Marea", "Cineva te iubeşte", "Haide spune!", "Adevărul florilor", "Să învingă dragostea", "Iartă", "De câte ori îţi spun la revedere", "A doua zi", "Pentru voi, muguri noi", "Toţi tinerii pot fi prieteni", "Acasă", "Cât as fi vrut să te chem", "Lumina din cuvânt", "Clipe ce dor", "Eu nu te-am uitat", "Fericirea are chipul tău", "Dacă totuşi vei pleca", "Cântă iubirea".

În octombrie 1989 a susţinut mai multe concerte la Sala Polivalentă, la Baia Mare, Cluj şi Turda, la Sala Radio. În 30 octombrie a fost lansat LP-ul "Pentru voi, muguri noi", pentru ca mai apoi cariera să îi fie curmată de un tragic sfârşit.

Mihaela Runceanu a fost asasinată în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie 1989, în garsoniera sa din Bucureşti. A fost înmormântată în cimitirul ''Dumbrava'' din Buzău.

În 1990, a fost înfiinţat fan-clubul ''Mihaela Runceanu'' (primul fan-club din România), care a organizat în acelaşi an un spectacol de muzică uşoară în memoria îndrăgitei interprete.

De asemenea, la Buzău a fost organizat, începând din anul 2012, Festivalul naţional de muzică uşoară pentru copii şi tineret ''Mihaela Runceanu - Pentru voi, muguri noi".