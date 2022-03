Republica Moldova, la cheremul gazelor din Rusia: Ce spun analiștii

În peste 30 de ani de independență, Republica Moldova s-a aflat la cheremul unui singur furnizor de gaze - ”Gazprom”. Gigantul rus a stabilit mereu propriile reguli de joc, indiferent cine conducea guvernele de la Chișinău. Am plătit pentru gazele rusești mai mult decât alții, transmite Știri.md.

Mai grav e că Republica Moldova a avut alternative pentru a importa gaze mai ieftine, dar când părea că monopolul Gazprom-ului cade, cineva sabota întregul proces.

Vorbim despre documente exclusive, care au intrat în posesia Jurnal TV și care arată că, în anul 2006, Guvernul de la Chișinău a semnat un ”Protocol de Intenții”, pentru a importa gaze naturale din Kazahstan, la un preț de două ori mai mic decât cel impus de ruși.

Peste noapte, Chișinăul a dat cu piciorul într-un contract pe termen lung, care oferea posibilitatea de a cumpăra gaze ieftine.

Înțelegerea ar fi căzut din cauza unei scrisori, pe care i-a expediat-o fostul președinte Vladimir Voronin, fostului lider kazah, Nursultan Nazarbaev.

Printre documentele care au intrat în posesia Jurnal TV este ”Protocolul de Intenții”, semnat pe 15 martie 2006, de către Vladimir Antosii, pe atunci ministrul Industriei și Infrastructurii în Guvernul Tarlev, și omul de afaceri Anatol Stati, președintele ”Ascom Grup”.

Acest document prevedea ca ”Ascom Grup”, care de mai mulți ani exploata zăcăminte de hidrocarburi în Kazahstan, să extragă gaze naturale din această țară pentru a fi livrate și vândute Republicii Moldova.

Prețul la extragere urma să fie de 50 de dolari mia de metri cubi de gaze, la care să se mai adauge 26 de dolari pentru costurile de transport.

Contractul urmă să fie valabil până în anul 2018 și ar fi permis livrarea în Republica Moldova a trei miliarde de metri cubi de gaze pe an, ceea ce ar fi asigurat consumul integral anual.

Mai mult, documentul prevedea și încheierea unui acord interguvernamental între Chișinău și București pentru crearea unor rezerve de gaze și depozitarea lor în România. După ce a fost semnat ”Protocolul de Intenții”, urma să fie semnat și contractul cu ”Ascom Grup”, iar livrările de gaze din Kazahstan urmau să înceapă în câteva luni, în trimestrul doi al anului 2006.

Procesul ar fi fost coordonat și în cadrul unei întâlniri între reprezentanții Republicii Moldova, cei ai ”Ascom Grup” și conducerea Gazprom, deoarece tranzitul gazelor kazahe urma să aibă loc inclusiv prin Rusia. Întregul proces a fost însă abandonat. Mai târziu, vicepreședintele Gazprom, Alexandr Riazanov, ar fi invocat faptul că anume Vladimir Voronin nu a fost de acord cu acest proiect.

Un alt document care a intrat în posesia Jurnal TV este o scrisoare semnată de Vladimir Voronin pe 6 octombrie 2008, adresată liderului kazah, Nursultan Nazarbaev. În mesajul său, Voronin îi comunica lui Nazarbaev că președintele ”Ascom Grup”, Anatol Stati, care activează în Kazahstan, nu este un om de afaceri de bună-credință și finanțează formațiuni politice de opoziție de la Chișinău.

Ulterior, Nazarbaev a dispus ca autoritățile kazahe să verifice activitatea companiei lui Anatol Stati. De altfel, în anii următori, proprietățile și instalațiile tehnice ale ”Ascom Grup” din Kazahstan au fost naționalizate, iar Anatol Stati a fost acuzat de fraude. Compania acestuia se află și acum în proces de judecată (prin tribunalele internaționale) cu autoritățile din Kazahstan.

De notat că, în timp ce Chișinăul a ratat, în 2006, posibilitatea de a importa gaze naturale kazahe la un preț total de 76 de dolari mia de metri cubi, Gazprom-ul deja ridicase prețul pentru consumatorii din Republica Moldova la 160 de dolari mia de metri cubi.

Potrivit expertului în energetică Tudor Șoitu, în cei peste 30 de ani de independență, niciun guvern de aici nu s-a îngrijit de securitatea energetică a Republicii Moldova. Dimpotrivă, cei de la guvernare au subminat constant orice posibilitate de a ieși de sub dominația gigantului rus Gazprom. Asta pentru că în 2006 a fost ratat un contract, care ne-ar fi putut oferi un tarif avantajos nu doar în acel an, dar și în următorii cel puțin 12 ani.

TUDOR ȘOITU, expert în energetică: "Prin ce este bun acest protocol? În primul rând, prevedea pe un termen foarte lung aprovizionarea cu gaze. În al doilea rând, noi doar în anul 2006 aveam 160 de dolari, iar din 2007, 2008, 2009, 2011 am ajuns la 400 de dolari. Mai mult decât atât, Republica Kazahstan niciodată nu ar fi livrat gaze către Transnistria fără ca gazele să fie achitate. Astăzi nu s-ar fi adunat acele 8 miliarde de dolari care are datorie Transnistria față de Gazprom."

L-am întrebat pe Tudor Șoitu cât ar fi economisit Republica Moldova și consumatorii de aici, din 2006 până în 2016, dacă ar fi fost valorificată oportunitatea de a importa gaze din Kazahstan la prețuri mai mici decât cele oferite de Gazprom? ”Peste două miliarde 500 de milioane de dolari!”, ne-a răspuns expertul.

TUDOR ȘOITU, expert în energetică: "Dacă punem cap la cap toate, doar conform protocolului, toate crimele economice săvârșite de clanul lui Voronin, Republica Moldova s-ar fi aflat, din punct de vedere economic, într-o altă situație și întâmpina situația aceasta cu scumpirea gazelor pe tot continentul european cu o altă putere economică."

Potrivit lui Tudor Șoitu, dacă Republica Moldova ar fi decis să importe gaze naturale din Kazahstan, astăzi am fi putut să obținem un preț de aproximativ 250 de dolari per mia de metri cubi, nu 450, sau mai mult, cât plătim în prezent Gazprom-ului.

L-am întrebat pe Vladimir Voronin, care în anul 2006 exercita cel de-al doilea mandat prezidențial, de ce guvernarea de atunci a inițiat, iar apoi a stopat procesul de achiziție a gazelor naturale din Kazahstan?

VLADIMIR VORONIN: "- Este vorba de cazul Ascom-Group, când a fost semnat un Protocol de Intenții și urma să fie semnat și un contract, astfel ca Republica Moldova să importe gaze naturale din Kazahstan la un preț de cel puțin două ori mai avantajos decât gazele furnizate de Gazprom.

Aproximativ 76 de dolari mia de metri cubi. Ulterior, până în 2018, această cifră ar mai fi crescut, dar oricum se preconiza un preț mult mai avantajos decât cel oferit de Gazprom. Sunteți acuzat că prin acțiunile dumneavoastră ați fi prejudiciat interesele consumatorilor cu opt miliarde de dolari și până la urmă interesele statului, securitatea energetică a țării. Cum răspundeți acuzațiilor?

- Eu nu cunosc așa informații pe care dumneavoastră acum le-ați propus. Prima dată le aud. - Ați fost acuzat că ați periclitat acel proces, astfel ca Moldova să nu importe gaze din Kazahstan. - Nu, nu, nu. Nu cunosc nimic, nici pe export din Kazahstan. Acestea-s invenții de la voi. - I-ați expediat scrisoare lui Nursultan Nazarbaev? - Stai, că eu ajung acolo. Nu te grăbi. Așa proiecte cu import din Kazahstan n-au fost căutate niciodată în timpul guvernării noastre. - La 15 martie 2006 a fost semnat Protocolul de Intenții.

- Eu răspund la întrebare. Eu nu fac ca dumitale ”pereclicikă”... Scrisoare lui Nazarbaev, la rugămintea lui Nazarbaev, cine este persoana respectivă, da, a fost trimisă. Și această scrisoare a fost publică, în presă. Nimic secret. Dar asta e o invenție că am pierdut milioane, miliarde.

Cei care au pierdut, să le caute unde le-au pierdut. Numai nu din cauza noastră. - La 15 martie 2006 a fost semnat Protocolul de Intenții, în timpul Guvernului Tarlev. - S-a terminat. Atât!"

Compania ”Ascom Group” care s-a oferit să furnizeze Republicii Moldova gaze naturale din Kazahstan a depus o plângere, în anul 2010, la Procuratura Generală împotriva lui Vladimir Voronin. A fost dispusă începerea urmăririi penale, dar în anul 2016, dosarul a fost clasat.

În anul 2020, președintele ”Ascom Group” a cerut la Procuratura Generală reluarea urmăririi penale în cazul Voronin, solicitare care a fost acceptată.

În luna august a anului trecut, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale l-a anunțat pe Anatol Stati că a fost dispusă începerea urmăririi penale în baza art. 189, alin. 6, care prevede privațiune de libertate între 13 și 15 ani pentru șantaj.

Procurorul de caz, Denis Poiată, a notat în ordonanța privind pornirea urmăririi penale că este vizat un grup criminal organizat, format din cetățeni moldoveni și kazahi, care a activat în anii 2003-2011, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor care aparțin companiei ”Ascom Group”.

Am solicitat de la PCCOCS informații despre finalitatea urmării penale și dacă au fost sau nu audiate anumite persoane. Purtătorul de cuvânt al instituției ne-a răspuns că ”dosarul este amplu, iar termenul urmăririi penale a fost prelungit, așa că investigațiile continuă”.