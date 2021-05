Rețeaua Starlink ia amploare - SpaceX a lansat încă 52 de sateliți la bordul unei rachete Falcon 9

Compania SpaceX a lansat sâmbătă seară din Florida (SUA) racheta reciclabilă Falcon 9 cu un nou lot de 52 de sateliţi pentru reţeaua sa de internet Starlink, după ce au fost întrunite condiţiile meteo favorabile decolării, relatează EFE potrivit agerpres.

Potrivit Administraţiei Naţionale a Oceanelor şi Atmosferei din SUA (NOAA), Tyvak-0130 este un "nanosatelit de observaţie astronomică a spectrului optic".Lansarea a avut loc la 18:56 ora locală (22:56 GMT) de la complexul 39 A al Staţiei spaţiale Kennedy, din Cape Canaveral (estul Floridei), iar după 8 minute şi 30 de prima treaptă a rachetei a revenit cu succes, pe una dintre cele două barje din Oceanul Atlantic care poartă numele "Of Course I Still Love You".Cea de sâmbătă a fost cea de-a treia misiune Falcon 9 din ultimele două săptămâni şi a 15-a misiune Falcon 9 pe anul 2021.Din 2010 au avut loc cel puţin 116 lansări cu această rachetă considerată "calul de bătaie" al companiei lui Elon Musk, proprietar şi al automobilelor electrice Tesla, şi partener al NASA în programul de trimitere de astronauţi pe Staţia Spaţială Internaţională la borul unor navete spaţiale lansate de pe teritoriul american.Obiectivul companiei lui Musk este de a plasa 1.584 de sateliţi din programul Starlink pe orbita terestră, la aproximativ 549 de kilometri distanţă de Terra, o distanţă mai mică decât cea obişnuită pentru dispozitivele comerciale.Constelaţia Starlink are drept scop furnizarea de internet de mare viteză pe Terra, sateliţii fiind plasaţi la o altitudine relativ joasă pentru a oferi un timp de răspuns rapid.