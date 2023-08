Revoluția lui Marcel Ciolacu produce deranj mare în PCR: 'intangibilii' care vor zbura

Guvernul a lansat în transparență decizională una dintre cele mai dure OUG din istoria României. Sub semnătura lui Marcel Ciolacu începe un amplu proces de reașezare a sistemului bugetar din România, iar ținta principală pare să fie tocmai sistemul PCR (Pile, Cunoștințe, Relații), sistem care a funcționat ca uns în ultimii 33 de ani.

Guvernul este împins de la spate de o gaură la buget de 37 de miliarde de lei, dar și de o problemă sistemică: cheltuielile aparatului bugetar cresc de la an la an, iar dacă nu adoptă măsuri urgente, atunci în fiecare an România va avea o problemă cu încadrarea în ținta de deficit bugetar și riscăm suspendarea fondurilor europene.

În proiectul de OUG se propun o serie de măsuri prin care vor fi eliminați din sistem inclusiv bugetari care se considerau intangibili.

CONSULTAȚI AICI TOT OUG

Prima mare zonă pe care o atacă acest OUG este tocmai "cuibul PCR" din direcții, agenții și alte instituții mai mici, dar extrem de importante pentru activul de partid sau pentru rudele anumitor politicieni.

”(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență numărul efectiv al consilierilor din cabinetele președinților consiliilor de administrație, președinților, vicepreședinților, directorilor generali, directorilor generali adjuncți precum și din alte cabinete ale conducătorilor companiilor naționale/societăților naționale/societăților comerciale cu capital integral/majoritar de stat sau al unităților administrativ teritoriale se reduce cu 50%;”.

Acesta este un atac cât se poate de direct la ”cărătorii de hârtii”, o specie foarte prezentă în sistemul bugetar din România.

Dispar instituții, sinecuri, șefi mai mari și mai mici

Același proiect de OUG urmărește desființarea, lichidarea sau comasarea unor instituții mai mici, multe dintre ele având rol similar cu instituția "mamă".

Mulți ani, scopul acestor instituții a fost să constituie o rezervă de angajări pentru sistemul PCR. Prin desființare sau comasare, aceste instituții vor dispărea și, odată cu ele, este posibil să dispară și oamenii partidului, rudele sau alte persoane pe care îi recomandau ”vocea și talentul”.

”1) Institutele, Institutele Naționale, Agențiile, Autoritățile, Comisiile de Specialitate organizate ca și structuri distincte indiferent de denumirea acestora și formele de organizare, departamentele organizate distinct în structura organizatorică a Secretariatului General al Guvernului, aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea Secretariatului General al Guvernului sau pentru care secretarul general al Guvernului îndeplinește funcția de ordonator principal de credite se comasează cu cel puțin 20% din numărul acestora;”.

Situația se replică în sistem pentru instituțiile aflate în subordinea Parlamentului sau pentru instituții aflate în subordinea diferitelor ministere.

Comasarea sau lichidarea va produce deranj mare în sistem, mai ales că întregul proces trebuie să fie gata până la 1 ianuarie 2024. Practic, în anul electoral se va intra ”pe curat”, dar și cu multe resentimente din partea activiștilor de partid care au căzut între scaune.

Același OUG va conduse la dispariția șefilor mai mari sau mai mici. Reorganizarea departamentelor și condiția minimă de 5+1 posturi ocupate pentru existența unui șef îi va face pe mulți să-și piardă funcția și sporurile aferente.

”b) reducerea cu minim 15% a numărului de posturi efectiv ocupate proporțional atât pentru funcții de conducere cât și pentru funcții de execuție;”, este prevederea care va elimina 15% din șefimea din România.

Se taie puternic și în interiorul Guvernului

O măsură care îi va afecta în mod direct pe liderii de partid este cea referitoare la tăierea de posturi de secretari de stat, subsecretari de stat sau vicepreședinților.

Dacă privim harta puterii politice în România vom observa că fiecare lider județean are oameni în Guvern. Cei mai puternici au oameni la nivel de ministru, dar majoritatea se bazează pe secretari de stat și subsecretari de stat.

Acum, Marcel Ciolacu taie 20% din numărul acestora, ceea ce va genera o adevărată nebunie la nivelul Guvernului, dar mai ales în partide.

”(1) Numărul funcțiilor de demnitate publică efectiv ocupate la nivelul secretarilor de stat/subsecretarilor de stat/vicepreședinților și a funcțiilor de demnitate publică asimilate acestora se reduce până cel târziu la data de 1 ianuarie 2024 cu minim 20%;

(2) Conducătorii ministerelor/autorităților publice/autorităților de reglementare/instituțiilor publice care au încadrat personal cu funcție de demnitate publică de nivelul secretarilor de stat/subsecretarilor de stat/vicepreședinților și a funcțiilor de demnitate publică asimilate au obligația de a formula propuneri către autoritățile ierarhic superioare care au ca responsabilitate numirea acestora în funcții de demnitate publică astfel încât să se încadreze în prevederile alin.(1) până cel târziu la data de 1 ianuarie 2024;”.

Întreaga reformă trebuie să se finalizeze până la 1 ianuarie 2024. Atunci vom putea constata dacă Marcel Ciolacu a fost premierul care a revoluționat România sau dacă a fost premierul care a dorit, dar a fost îngenunchiat de sistemul PCR.