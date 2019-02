România are șanse mari să urce pe podium la competiția de tenis de masă TOP 16 Europa, care se desfășoară la Montreux

România are şanse mari de a cuceri o medalie la TOP 16 Europa, competiţia care are loc la Montreux, Elveţia, şi la care participă cei mai buni sportivi europeni. Bernadette Szocs s-a califcat în finala feminină, în timp ce Elizabeta Samara şi Ovidiu Ionescu au fost eliminaţi, sâmbătă, 2 februarie, potrivit mediafax.

Citeste si Robert Negoiță face valuri în CEX PSD. Avertisment pentru Guvern - surse

Finala: Bernadette Szocs - Petrissa Solja, duminică, ora 16:55

La TOP 16 Europa (2-3 februarie), Bernadette Szocs a avut un parcurs bun şi a ajuns în finală după ce le-a eliminat pe Hana Matelova (primul tur), Barbora Balazova (sferturi) şi pe Natalia Partyka (semifinale). Duminică, românca o va întâlni pe Petrissa Solja, din Germania, de la ora 16:55.

"A fost greu, e o jucătoare cu care mereu mă lupt (n.r. - Natalia Partyka). Am încredere şi mai multă, pentru că ştiu că în sala asta am şi câşigat anul trecut. Petrissa Solja mi-e prietenă, mereu vorbesc cu ea, dar la masă suntem adversare. Mereu am avut meciuri grele cu ea şi ştiu că trebuie să dau totul şi să lupt de la început până la capăt, pentru că vreau să-mi apăr titlul. E visul meu. Încerc să aduc titlul pentru România.

Vă mulţumesc tuturor, fanilor mei, FRTM-ului, COSR-ului şi tuturor care aţi fost lângă noi. Vreau să mă susţineţi încă un meci, pentru vreau să-mi apăr titlul şi să-l aduc pentru România. Vă iubesc!", a declarat Bernadette Szocs pentru FRTM.

Bernadette Szocs este deţinătoarea titlului de campioană a turneului, după ce a câştigat anul trecut, în timp ce Eliza Samara venea din postura de câştigătoare a medaliei de bronz, la ediţia din 2018.

Rezultatele primului tur:

Eliza Samara – Polina Mikhailova (Rusia) 4-0 (11-9, 12-10, 12-10, 11-7)

Bernadette Szocs – Hana Matelova (Cehia), 4-2 (11-5, 11-9, 11-13, 11-7, 11-13, 11-8)

Ovidiu Ionescu – Vladimir Samsonov (Belarus) 1-4 (3-11, 10-12, 11-9, 8-11, 5-11)

Rezultate sferturi de finală:

Elizabeta Samara – Petrissa Solja (Germania) 1-4 (7-11, 9-11, 11-9, 8-11, 6-11)

Bernadette Szocs – Barbora Balazova (Slovacia) 4-0 (11-7, 11-8, 11-5, 11-9)

Semifinală:

Bernadette Szocs – Natalia Partyka (Polonia) 4-3 (11-8, 9-11, 11-8, 10-12, 14-12, 9-11, 11-2)