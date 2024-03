România importă în cantități mari noile produse care intră în calculul inflației

Institutul Național de Statistică a introdus noi produse alimentare în construirea Indicelui Prețurilor de Consum. De la începutul acestui an, INS a introdus 75 de produse noi, iar alte 34 au fost eliminate în construirea acestui indice. La ”Agrojurnal” de la Digi24, Andreea Stroe, realizatoarea și prezentatoarea emisiunii, a anunțat că INS a introdus în calculul inflației produse ca broccoli, avocado, mixuri de salate, năut, somon afumat, dorada, cottage cheese, crackersi si biscuiti digestivi. Si mierea polifrloră intră, din 2024, în aceste calcule ale statsticienilor.

Cristi Șelaru, consilier la Institutul Național de Statistică, a oferit câteva cifre despre cantitatea pe care România o importă din noile produse introduse în calculul inflației.

”Am remarcat o apetență tot mai mare a românilor, iar aici nu mă refer doar le cei din orașele mari, spre alimente, cel puțin în teorie, cât mai sănătoase. Astfel, conform statisticilor pe care le-am făcut, am văzut că importurile unor produse au crescut vertiginos în ultimii ani, iar aici vreau să mă refer la câteva dintre ele.

Spre exemplu, la avocado. Datele provizorii pentru anul 2023, dar fără luna decembrie, ne arată că România a importat 14.158 de tone de astfel de fructe. Pe această cantitate, am plătit peste 37 de milioane de euro. Făcând un calcul, înseamnă că un kilogram de avocado importat ne-a costat mai puțin de 3 euro.

Dacă am compara cu anul 2022, când am importat puțin peste 13.000 de tone (13.039,627), remarcăm o creștere de peste 1.100 de tone, aproape 10 procente, iar prețul revenit pe kilogram a fost același cu cel din 2023. Iată, așadar, justificarea deciziei specialiștilor INS.

La năut, am importat 1.589 de tone în primele 11 luni ale lui 2023, plătind puțin peste 2 milioane de euro. În 2022 am importat 1756 de tone, plătind aproape 2 milioane de euro.

La somon afumat, celebrul somon fume, am importat, în 2023, în primele 11 luni, 696 de tone, pe care am plătit aproape 11 milioane de euro. Adică, aproape 16 euro pe kilogram. În 2022, am importat mai puțin, 577 de tone, pe care am plătit aproape 9 milioane de euro.

La broccoli, m importat 460 de tone și am plătit un pic peste un milion de euro. În 2022, am importat 851 de tone, pe care am plătit 1.200.000 de euro.

Salată verde și alte tipuri de salată, per total, în primele 11 luni ale anului precedent, am importat 16.131 de tone, pe care am plătit un pic peste 23 de milioane de euro.”, a spus Cristi Șelaru.