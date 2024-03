România își joacă șansa pe harta europeană. Marcel Ciolacu are 'planuri mari' pentru compania Antibiotice Iaşi

Deputatul PSD Silviu Macovei susţine că guvernul are "planuri mari" pentru noi investiţii la compania ieşeană Antibiotice, el adăugând că producătorul ieşean de medicamente are potenţialul să devină pol de inovaţie.

Silviu Macovei afirmă, într-un comunicat de presă, că guvernul condus de Marcel Ciolacu are "planuri mari" pentru compania Antibiotice Iaşi şi că unitatea ieşeană "este pe cale să devină un jucător major în lumea medicamentelor noi şi avansate".

"Este esenţial să echilibrăm nevoia de acces la medicamente inovative cu suportul pentru producţia internă. Acesta este motivul pentru care Guvernul este în discuţii avansate pentru a sprijini Antibiotice Iaşi în extinderea capacităţilor sale de producţie, dar mai ales de cercetare. Antibiotice Iaşi are potenţialul de a deveni un pol de inovaţie, capabil să răspundă nevoilor pacienţilor cu tratamente de ultimă oră. Compania ieşeană, una din fabricile strategice ale României, are toate şansele să devină un loc unde se fac medicamente noi", a declarat deputatul PSD Silviu Macovei, conform news.ro.

Potrivit deputatului social-democrat, România îşi va putea consolida poziţia pe harta producţiei farmaceutice europene.

"Succesul Antibiotice Iaşi va fi un semnal puternic că România este angajată în susţinerea inovaţiei şi a excelenţei. România îşi joacă şansa de a deveni tot mai importantă pe harta europeană”, a adăgat deputatul Silviu Macovei.

Antibiotice Iași și-a dublat profitul net

Profitul net al Antibiotice Iași a fost de 80,7 milioane lei, în 2023, peste nivelul planificat (42 milioane lei) si cel inregistrat in anul 2022 (38,5 milioane lei), potrivit raportului transmis Bursei de Valori București.

Veniturile totale realizate sunt de 640,73 milioane lei, in crestere cu 10% comparativ cu valoare planificata de 580,5 milioane lei. Raportat la valoarea realizata in anul 2022 acestea sunt cu 23% mai mari.

Cheltuielile totale realizate sunt in valoare de 549,55 milioane lei cu 3% mai mari comparativ cu valoarea planificata de 530,49 milioane lei si cu 14% mai mari in comparatie cu valoarea realizata in anul 2022, de 480,32 milioane lei.

Veniturile operationale sunt in valoare de 629,3 milioane lei, cu 11% mai mari in comparatie cu valoarea planificata si cu 23% mai mari in comparatie cu valoarea realizata in anul 2022, evolutia favorabila a acestor venituri a fost determinata de trendul pozitiv al veniturilor din contractele cu clientii (cifra de afaceri).

Veniturile din contractele cu clientii (cifra de afaceri) realizate in anul 2023 sunt in valoare de 600,78 milioane lei, cu 7% mai mari in comparatie cu nivelul planificat (560,51 milioane lei) si cu 24% mai mari raportat la nivelul realizat in anul 2022 (483,72 milioane lei).

In structura cifrei de afaceri:

– veniturile din vanzarea produselor realizate pe site-urile proprii reprezinta 80%. Valoarea acestora este de 482,09 milioane lei, cu 12% mai mare comparativ cu nivel planificat (430,89 milioane lei) si cu 24% mai mare in comparatie cu valoarea inregistrata in anul 2022 (387,5 miloane lei);

– veniturile din vanzarea produselor realizate pe site-urile partenere reprezinta 19,5%. Valoarea acestora este de 117,38 milioane lei, cu 9% mai mica comparativ cu nivel planificat (129,26 milioane lei) si cu 23% mai mare in compartie cu valoarea inregistrata in anul 2022 (95,16 milioane lei).

In anul 2023, cifra de afaceri realizata pe piata internationala a fost de 218,4 milioane lei, inregistrand o crestere cu 5,5% comparativ cu vanzarile planificate (207 milioane lei) si cu 18% comparativ cu anul precedent (184,5 milioane lei).