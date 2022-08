Românilor li s-a acrit de mâncarea americană: Fast food-urile KFC și Pizza Hut trec pe pierdere

Sphera Group (simbol bursier SFG), operatorul în sistem de franciză al lanţurilor de restaurante KFC, Pizza Hut şi Taco Bell în România, a raportat pentru S1/2022 o pierdere de 8,7 mil. lei (excluzând impactul adoptarii IFRS 16), faţă de rezultatul net de 5,2 mil. lei obţinut anul trecut. Vânzările grupului s-au cifrat la 606 mil. lei, echivalentul unei creşteri de 36% faţă de S1/2021.

În acelaşi interval, Sphera a înregistrat un EBITDA de 21,1 milioane lei, în scădere cu 29% faţă de perioada similară a anului anterior, arată raportul financiar al grupului, scrie Mediafax.

La nivelul celui de-al doilea trimestru, Sphera Group a raportat vânzări, de 327,4 milioane de lei, în creştere cu 40% faţă de T2/2021, brandurile KFC, Pizza Hut şi Taco Bell înregistrând vânzări record, pe toate pieţele în care activează, ca urmare a ridicării restricţiilor pentru COVID-19.

În plus, în T2 2022, Grupul a înregistrat alte venituri din restaurante în valoare de 1,2 milioane de lei, reprezentând stimulente în numerar primite de la francizor.

Per ansamblu, Sphera Group a încheiat T2/2022 cu un rezultat pozitiv, înregistrând o EBITDA de 17,5 milioane de lei, în creştere cu 1% an/an şi un profit net de 2,2 milioane de lei, minus 54% an/an.

“Scăderea profitului net s-a datorat în principal presiunii inflaţioniste pe partea de costuri, creşterii preţurilor la energie ca urmare a războiului din Ucraina, precum şi lipsei de facilităţi guvernamentale disponibile, cum ar fi şomajul tehnic sau oportunităţile de renegociere a costurilor de închiriere, care au

contribuit la majorarea profitului net în T2 2021”, notează raportul companiei.

Totuşi, profitul net aferent T2/2022 a înregistrat o creştere substanţială, de 13,1 milioane de lei faţă de T1/2022. Astfel, performanţa cifrei de afaceri şi profitul net înregistrat în al doilea trimestru au contribuit la recuperarea unei părţi din pierderile înregistrate de grup în T1/ 2022.

În ceea ce priveşte performanţa individuală, toate companiile din grup au înregistrat creşteri semnificative în S1 comparativ cu perioada similară a anului trecut. Astfel, vânzările înregistrate de USFN Italia (KFC Italia), au ajuns la 72,3 milioane de lei (plus 64% faţă de S1 2021), ARS (Pizza Hut) la vânzări de 58 milioane de lei (plus 50%), CFF (Taco Bell) la vânzări de 31,5 milioane de lei (plus 43%).

USFN Moldova (KFC Moldova) a raportat vânzări de 7,5 milioane de lei (plus 34%) şi USFN România (KFC România) a înregistrat vânzări de 436,7 milioane de lei (plus 31%).

De altfel, cele două divizii, USFN România şi USFN Moldova, au încheiat S1 2022 pe profit, în timp ce celelalte trei branduri au încheiat perioada cu rezultate negative.

În perioada ianuarie-iunie 2022, Sphera a deschis în România cinci restaurante noi, dintre care patru în T1/2022 şi un restaurant în T2/2022.

Grupul de restaurante Sphera Franchise Group deţine francizele KFC, Pizza Hut şi Taco Bell în România şi dezvoltă brandul KFC şi în Republica Moldova şi Italia. La finalul lui iunie 2022 compania avea un total de 174 de unităţi sub toate brandurile şi pe toate pieţele, dintre care 94 de restaurante KFC în România, 2 în Moldova şi 20 în Italia, precum şi 42 de restaurante Pizza Hut, 14 restaurante Taco Bell situate în România, o subfranciză PHD şi un restaurant Paul.