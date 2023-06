Rugby: Alin Petrache - Mergem la Jocurile Europene să ne măsurăm puterile cu elita

Preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, a declarat pentru AGERPRES că echipele naţionale de rugby în VII, masculină şi feminină, vor merge la Jocurile Europene cu gândul să-şi măsoare forţele cu elita acestei discipline, care va fi prezentă la competiţia din Polonia, între 21 iunie - 2 iulie, potrivit Agerpres.

"Este o premieră pentru rugby-ul românesc să participe la această competiţie, una extrem de importantă, care are loc în an preolimpic. Este o bucurie pentru noi, o experienţă extraordinară pentru sportivi să fie la această competiţie olimpică, pentru că vreau să subliniez că cei mai buni sportivi din Europa vor fi prezenţi aici pentru a obţine biletul la Jocurile Olimpice de anul viitor de la Paris. Mergem să ne măsurăm puterile cu elita şi să facem meciuri cât mai bune", a declarat Petrache.

El a mulţumit Comitetului Olimpic şi Sportiv Român pentru ajutorul oferit în pregătirea celor două echipe naţionale care vor concura la Jocurile Europene, în condiţiile în care federaţia a fost "subfinanţată" în acest an.

"Să nu uităm că este un an extrem de important pentru rugby-ul românesc, care stă sub semnul participării la Cupa Mondială de rugby, un an în care bugetul federaţiei alocat de Ministerul Sportului a fost mai mic decât anul trecut, un an în care trebuie să asigurăm echipei naţionale de seniori în XV o pregătire cât mai performantă pentru a face faţă nivelului celei mai importante competiţii de profil a mapamondului. Vreau să mulţumesc Comitetului Olimpic şi Sportiv Român pentru susţinerea extraordinară pe care ne-a acordat-o în ceea ce priveşte rugby-ul în VII, şi când spun asta mă refer la finanţare, la baza de pregătire, la sprijinul participării în competiţiile internaţionale. Trebuie să mărturisesc că fără acest sprijin, nimic nu ar fi fost posibil în acest an pentru naţionalele de VII feminin şi masculin ale României, în contextul în care 2023 este un an cu un necesar deosebit, în directă corelaţie cu evenimentele la care ne-am calificat şi care impun anumite standarde şi în care nevoile noastre nu puteau fi îndeplinite sub nicio formă în condiţiile subfinanţării", a adăugat Petrache.

Întrebat dacă România poate visa la o calificare la Jocurile Olimpice cu una dintre echipele de rugby în VII, Petrache a spus: "Cine nu visează acest lucru? Ca sportiv, să-ţi reprezinţi ţara, să joci la o competiţie majoră, Cupă Mondială sau Jocuri Olimpice, este practic încununarea activităţii profesionale. Este un obiectiv pe care toată lumea şi-l doreşte, jucător, staff, conducerea federaţiei, cu atât mai mult cu cât să nu uităm că rugby-ul a adus prima medalie olimpică pentru România. Trebuie însă să fim realişti, să luăm în calcul şi adversarii, sunt ţări puternice în rugby-ul mondial, dacă ar fi să numesc câteva m-aş opri la Marea Britanie, medaliată cu argint la VII la debutul olimpic de la Rio 2016, ocupanta locului 4, atât la feminin, cât şi la masculin la Tokyo 2020, apoi Irlanda, Italia. Nu va fi o misiune uşoară, sunt multe naţiuni care au crescut mult în ultimii ani la această disciplină, dar cel mai important este ceea ce vom face noi, cum vom gestiona meciurile şi cât de încrezători vom fi în noi şi în şansa noastră. Echipa care va câştiga va merge direct la Paris 2024, iar cele care termină pe locurile 2 şi 3 vor merge la un turneu olimpic final de recalificare. Dincolo de vise, ne trebuie încredere în forţele noastre şi susţinerea tuturor, suporteri, autorităţi, parteneri".

Preşedintele Federaţiei Române de Rugby a precizat că ambele echipe au şansa să producă o surpriză şi să demonstreze că merită să fie printre cei mai buni.

"Ambele echipe de VII ale României au şansa lor, să nu uităm că cele două reprezentative participă la Jocurile Europene pentru că au obţinut calificarea în urma rezultatelor din sezonul trecut şi ambele joacă în primul eşalon european, Championship Series. La un turneu de rugby în VII sunt foarte multe elemente de luat în calcul, meciurile au o altă încărcătură şi intensitate, depinde foarte mult de ziua pe care sportivii noştri o vor prinde, de cât de bine se vor recupera între meciuri, pentru că este destul de greu să rămâi concentrat şi să dai sută la sută după trei meciuri pe zi, disputate la 30 de grade. În plus, este foarte important să putem avea cei mai în formă jucători, să nu apară accidentări şi să putem să păstrăm acelaşi nivel şi ritm tot turneul. Am încredere în ambele echipe, în staffurile tehnice, ştiu că nu este uşor, pentru că neavând o tradiţie în rugby în VII, cel puţin la băieţi, toţi fiind specializaţi pe rugby în XV, practic trebuie să o iei de la zero, cu principii de joc, cu toate momentele de atac, apărare, specifice acestei ramuri. Dar, cum am spus deja, am încredere că vom merge acolo să surprindem plăcut, să arătăm că rugby-ul românesc există şi merită să fie printre cei mai buni", a mai spus Alin Petrache.

Rugby-ul în VII debutează la Jocurile Europene la ediţia din acest an a competiţiei care va avea loc la Cracovia, în Polonia (21 iunie - 2 iulie). Totodată, este pentru prima dată în istorie când se vor putea obţine calificări olimpice la rugby în cadrul unui eveniment multisport.

Turneul de rugby în VII de la cea de-a treia ediţie a Jocurilor Europene va avea loc, între 25 şi 27 iunie, pe Stadionul Municipal ''Henryk Reyman'' din Cracovia.

Cele mai valoroase echipe de rugby în VII ale Europei se vor lupta pentru medaliile Jocurilor Europene, cât şi pentru calificarea la Jocurile Olimpice Paris 2024. Câştigătoarele turneelor se califică automat la Jocurile Olimpice, în timp ce a doua şi a treia echipă vor merge la un turneu internaţional de calificare, toate echipele medaliate la Jocurile Europene păstrându-şi astfel şansa de a juca la cel mai mare eveniment sportiv din lume din 2024.

În competiţie vor participa 24 de echipe la turneele masculin şi feminin, România urmând a fi reprezentată în ambele.

Turneul masculin: Belgia, Cehia, Spania, Marea Britanie, Georgia, Germania, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Portugalia, România.

Turneul feminin: Belgia, Cehia, Spania, Marea Britanie, Germania, Irlanda, Italia, Polonia, Portugalia, România, Suedia, Turcia.

România (feminin): Andreea Atomi, Ana Maria Bocan, Elena Drăgan, Andreea Berbeci, Ana Maria Călin, Ionela Dincă, Diana Gavril, Ana Maria Nanu, Ana Leca, Bianca Preda, Simona Roşca, Steliana Cuc, Raluca Savadan, antrenor principal Claudiu Dumitru, antrenor secund Neculai Tarcan;

România (masculin): Tevita Manumua, Daniel Plai, Ştefan Nedelcu, Stephen Ross Shennan, Taliauli Malohi Sikuea, Teodor Ursu, Kemal Erdogan Altinok, Alexandru Bucur, Ionuţ Donici, Paul Graure, Andrei Homuc, Marian Ispir, Gabriel Jipa, antrenor principal Florin Vlaicu, antrenor secund Silviu Tănase.