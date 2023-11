Rusia a înghețat schimbul de prizonieri cu Ucraina

Petro Iaţenko, un reprezentant al Comandamentului ucrainean pentru prizonierii de război, susţine că Rusia a înghețat efectiv schimbul de prizonieri cu Ucraina, ultima astfel de operaţiune având loc în luna august a acestui an, notează RBC potrivit Rador Radio România.

Cu toate acestea, potrivit lui Iaţenko, negocierile pentru reluarea negocierilor sunt în desfășurare. "Negocierile continuă, se lucrează, dar, din vară, Rusia a înghețat schimburile. Acestea nu au loc în măsura în care se întâmpla înainte" - a explicat Iaţenko. Potrivit acestuia, Ucraina este pregătită să facă schimb de prizonieri, dar totul depinde de partea rusă. Totodată, a subliniat reprezentantul Kievului, locurile pentru cazarea prizonierilor de război în Ucraina se epuizează, astfel se pune problema creşterii numărului acestora. "I-am da cu plăcere chiar și mâine, la schimb cu apărătorii noștri. Știm că toate condițiile în care se află apărătorii noștri în Rusia sunt mult mai rele decât cele pe care le oferim noi, ca țară europeană care aderă la a treia Convenție de la Geneva privind tratarea prizonierilor de război" - a remarcat Iaţenko.

Potrivit acestuia, Federația Rusă nu este interesată de soarta prizonierilor săi, așa că amână schimbul și creează diverse obstacole. "În luna mai a acestui an, am avut mai multe schimburi mari. Ultimul schimb a fost pe 7 august. Nu am putut returna decât 22 de persoane. Se găsesc diverse motive pentru a întârzia aceste schimburi, pentru a încetini procesul și pentru a putea desfășura campanii de propagandă. Credem că asta se face tocmai în acest scop" - a subliniat Petro Iaţenko.