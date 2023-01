S-a crezut avertizor de integritate, dar s-a trezit simplu calomniator: Cristian Preda își cere scuze după ce l-a acuzat public pe Sorin Cîmpeanu

Fostul europarlamentar (PDL, PMP, PLUS) Cristian Preda, în prezent decanul Facultății de Științe Politice a Universității din București, își cere scuze public pentru acuzațiile lansate la adresa fostului ministru Sorin Cîmpeanu. Dat în judecată de Cîmpeanu pentru afirmații fără acoperire făcute pe Facebook, Preda susține că a dorit să fie avertizor de integritate, însă acum regretă.

„La câteva zile după demisia lui Sorin-Mihai Cîmpeanu din postul de ministru al Educației, am publicat pe pagina personală de Facebook – pe 3 și, respectiv, pe 4 octombrie 2022 – două serii de afirmații. Prima dintre ele invoca declarația făcută de universitarul Tănase Stamule, care e și membru al PNL, în pauza unei emisiuni de televiziune, iar a doua prelua o fotografie trimisă de un alt profesor universitar, care participase la o reuniune de alegeri a Agenției Universitare a Francofoniei (AUF). În ambele cazuri, era vorba despre coruperea membrilor AUF pentru a obține alegerea și, respectiv, realegerea în poziția de președinte al agenției respective a lui Sorin-Mihai Cîmpeanu, poziție ocupată și în prezent. Nu le-am cerut celor doi interlocutori să probeze afirmațiile făcute și le-am preluat considerând că asum astfel rolul unui avertizor de integritate: în prima dintre postări sugeram chiar oportunitatea unei investigații a DNA. Cum unii dintre cititorii afirmațiilor mele de pe Facebook mi-au atras atenția că m-aș putea înșela și că, de fapt, nu prezentam probe concludente pentru acuzațiile formulate, am șters postările. Pe cea de-a doua – la mai puțin de 24 de ore de la publicare. Postările au fost preluate de ziare.com și stiridinsurse.ro. Deși am refuzat să comentez pentru aceste site-uri sau pentru alte organe de presă cele menționate pe Facebook, fostul ministru consideră că am comis un delict de opinie și că astfel i-am lezat demnitatea, onoarea, viața particulară și dreptul la propria imagine. M-a dat, de aceea, în judecată. Nu mi-a solicitat daune morale, ci doar rectificarea afirmațiilor.

Cum T. Stamule a negat public că mi-ar fi spus ceea ce am postat, iar celălalt universitar nu deține altceva decât fotografia trimisă, mă văd obligat să declar că nu dețin dovezi care să probeze afirmațiile privind fapte de corupție comise de Sorin-Mihai Cîmpeanu pentru a fi ales președinte al AUF. Consider, de aceea, că am greșit publicând postările respective. Îmi cer scuze. Regret, de asemenea, daunele produse în acest fel Agenției Universitare a Francofoniei”, scrie Cristian Preda pe Facebook, într-o postare la care nu a blocat opțiunea de comentarii.