Salvați după 13 zile pe mare: patru pasageri clandestini sunt recuperati de un vapor în largul coastelor Braziliei - Video

"Patru pasageri clandestini au fost ascunşi într-un compartiment deasupra cârmei", a declarat Poliţia federală (PF) într-un comunicat după operaţiunea de salvare care a avut loc luni luni, în apropierea coastelor statului Espirito Santo (sud-est).

Imagini difuzate de PF arată bărbaţi aşezaţi pe safran, parte a cârmei care se află sub carenă şi care poate fi uneori scufundată, condiţii extrem de precare pentru o călătorie de aproape două săptămâni peste Atlantic.

"Au fost localizaţi de membri ai echipajului navei" sub pavilion liberian, "plecată din Lagos pe 27 iunie", au precizat poliţiştii brazilieni.

O sursă din poliţie a declarat marţi pentru AFP că pasagerii clandestini sunt "în stare bună de sănătate" şi "bine hrăniţi". "Vor rămâne sub responsabilitatea Agenţiei Maritime până când vor fi returnaţi în ţara de origine", a explicat PF în comunicatul său.

Un episod similar a avut loc în noiembrie anul trecut, când trei imigranţi ilegali din Nigeria au ajuns în Insulele Canare, în Spania, după o călătorie de 11 zile pe cârma unui vas.

