Scandal în fotbalul românesc: Răspunsul lui Edi Iordănescu pentru Gică Popescu

Edward Iordănescu a dezvăluit marți, într-o postare pe facebook, care a fost strategia sa din meciul de luni, cu Elveția, încheiat 2-2,. El se arătă deranjat de criticile lui Gică Popescu, pe care l-a criticat dur, spunând că „atacurile nejustificate și lipsa de respect nu vor fi tolerate!”.

Echipa națională de fotbal a României a încheiat la egalitate luni seară, meciul desfășurat la Lucerna, în preliminariile Euro 2024, cu un rezultat de egalitate 2-2, în fața echipei similare a Elveției. După această partidă, Edward Iordănescu s-a adresat marți într-o postarei, exprimându-și părerile și impresiile despre performanța echipei.

În primul rând, selecționerul a subliniat că, în acest moment, este important să se obțină puncte și să se joace eficient, în detrimentul unui joc estetic. A recunoscut că este necesar „să adunăm puncte pentru a ne asigura calificarea la turneul final”, iar aceasta poate aduce încredere și o schimbare pozitivă în stilul de joc.

Selecționerul a scris: „Ne aflăm într-o etapă în care, deocamdată, nu putem și să adunăm puncte, și să jucăm excepțional din punct de vedere estetic. Acesta e adevărul! Și doar dacă ni-l asumăm bărbătește vom deveni mai buni! După trei turnee finale ratate, nu cred că ne putem permite să renunțăm la puncte doar ca să primim aplauze. Calificările aduc încredere, iar încrederea te ajută să joci altfel. Până atunci, eficiența e prioritară în fața esteticii."

De asemenea, selecționerul a justificat decizia de a începe meciul cu un sistem de joc ce implică cinci fundași. A argumentat că, în trecut, această abordare s-a dovedit eficientă împotriva unor adversari puternici, precum Germania. De asemenea, acest sistem permite și o structură ofensivă 3-4-3, care este familiară jucătorilor.

„Am decis să începem meciul din Elveția cu un sistem din 5 fundași și sunt convins că a fost decizia cea mai bună. Am mai multe argumente pentru alegerea acestui sistem, nu le pot acoperi pe toate în această postare.

Dar, spre exemplu, istoricul ne arată că împotriva Germaniei, un alt adversar de top, în deplasare, naționala a făcut un meci bun cu această abordare. În plus, pe fază ofensivă, acest sistem presupune în anumite momente ale jocului o structură 3-4-3 cu care noi suntem familiarizați și pe care o folosim când jucăm varianta 4-3-3 hibrid.

Rezultatul din Elveția ne-a confirmat, îmi reproșez doar că nu am avut timpul suficient pentru a lucra mai mult acest sistem. In plus, daca jucam un sistem cu 4 fundasi aveam garantii mai mari?! Scorul putea evolua si mai categoric pentru gazde si probabil nu mai reveneam!"

Selecționerul a subliniat faptul că echipa se află pe drumul cel bun și că rezultatele obținute în ultimele meciuri sunt promițătoare. Echipa națională este neînvinsă după primele patru meciuri din grupă, dintre care trei au fost disputate în deplasare.

De asemenea, Iordănescu a evidențiat valorile construite în echipă, cum ar fi spiritul, unitatea și sacrificiul. El a mai spus: "Am spus după egalul din Elveția că suntem pe drumul cel bun. Da, întăresc acest lucru, oricâte ironii sau atacuri ar veni: suntem pe drumul cel bun! De ce? Suntem neînvinși după primele patru meciuri din grupă, dintre care trei disputate în deplasare. Suntem pe loc de calificare la EURO, cu puncte obținute în Kosovo, rivală la calificare, și în Elveția, favorita grupei, care a învins Israel cu 3-0 acolo unde noi am remizat.

Avem 6 jocuri oficiale consecutive fără înfrângere, întinse pe un an calendaristic. Și suntem pe drumul cel bun pentru că, în vestiar și pe teren, se văd concret valorile pe care le-am construit: spiritul, unitatea, sacrificiul. Am spus că am început să construim valori, acestea sunt."

În încheierea declarației, selecționerul și-a exprimat încrederea deplină în echipa națională și în potențialul acesteia. A îndemnat jucătorii să fie responsabili și să-și dezvolte nivelul individual pentru a crește și ca echipă.

„Încrederea mea în tricolori și în potențialul lor a fost, este și va rămâne deplină. Niciun atac, indiferent de unde vine, nu mi-o poate zdruncina. Vă susțin și vreau să știți asta în orice moment, cât de greu ar fi, acum sau la echipa de club!

Până la următoarele meciuri ale României, din septembrie, misiunea este să luptați pentru statutul vostru la cluburi. Credeți mai mult în voi, fiți responsabili și faceți tot ce depinde de voi pentru a crește nivelul individual, pentru că eu sunt convins total de această evoluție! Dacă ne vom reîntâlni într-o formă sportivă bună și cu un moral bun, deja vom crește și ca echipă națională."

La final, selecționerul a menționat că, indiferent de criticile și sugestiile primite, el rămâne deschis să asculte și să învețe, recunoscând posibilele greșeli. Totuși, a subliniat că nu poate accepta exprimări degradante și lipsite de respect din partea persoanelor precum Gică Popescu, menționând că își păstrează respectul pentru fotbalistul Gică Popescu și pentru cariera acestuia, dar nu poate tolera atacuri la adresa sa.

„Nu îi sunt dator cu nimic domnului Popescu, deși port toată recunoștința FOTBALISTULUI Gică Popescu pentru ce a făcut în tricoul României. Dacă un conducător de club, campion al României, cu jucători la echipa națională, are un asemenea limbaj degradant în spațiul public la adresa unui antrenor, fără să se gândească măcar cum primesc tricolorii, unii din ei fotbaliști ai clubului său, aceste exprimări, atunci ce repere să le mai oferim acestora?!"