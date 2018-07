Scandal total între SUA și Iran! Donald Trump îl amenință pe Rohani: 'Vei suporta consecințele'

Preşedintele american Donald Trump l-a pus în gardă pe preşedintele iranian Hassan Rohani că va avea de suportat ”consecinţe” dezastruoase din cauză că ameninţă Statele Unite, relatează The Associated Press, conform news.ro.

Trump a lansat aceste ameninţări la adresa Iranului luni, într-un mesaj postat pe Twitter, după ce Rohani a declarat duminică că ”americanii trebuie să înţeleagă că pacea cu Iranul este mama oricărei păci, iar războiul cu Iranul este mama tutuor războaielor”.

”Să nu mai ameninţi niciodată Statele Unite din nou sau vei suporta consecinţe cum puţini în istorie au suportat vreodată”, a scris Trump cu majuscule.

Locatarul Casei Albe a retras în mai Statele Unite din acordul în dosarul nuclear iranian, încheiat în 2015, la Viena, cu scopul de a împiedica Teheranul să se doteze cu arma nuclară şi a dispus o înăsprire a sancţiunilor americane.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!