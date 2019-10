Scene HALUCINANTE - Profesoara dată afară că a intrat cu un pistol la ore s-a întors la catedră: 'Da, am armă, am mitralieră, am şi un tun!'

Scene halucinante au avut loc într-o şcoală din Bucureşti. Profesoara care a fost dată afară din învăţământ după ce a intrat cu un pistol la ore a fost primită la o nouă instituţie. Zeci de părinţi nemulţumiţi au încercat să împiedice intrarea acesteia în şcoală. Cadrul didactic a reacţionat agresiv, iar şefii din Învăţământ privesc stupefiaţi şi nemişcaţi ce se întâmplă. Spun că nu pot schimba legea, pentru că nu există un ministru la Educaţie, scrie observator.tv.

"Da, am armă, am mitralieră, am şi un tun! Care e problema ta? Şi care e problema ta", este unul dintre mesajele cu care profesoara şi-a uluit colegii şi nu numai.

Este reacţia profesoarei în faţa a zeci de părinţi îngrijoraţi. Voiau să ştie dacă şi anul acesta vine cu arma la cursuri.

"Este arma mea şi am dreptul la ea, care e problema ta?", spune profesoara respectivă.

"Da, pot să o am, pot să am arma la mine! Dreptul dumitale nu este să mă controlezi în geantă. Duceţi-vă la psihiatru şi trataţi-vă frica", este modul în care profesoara îşi continuă recitalul.

De când au auzit că profesoara cu pistol urmează să predea la ei în şcoală, elevii şcolii Regele Mihai I refuză să meargă la ora de educaţie tehnologică.

Un părinte spune că "a început să plângă şi a spus că nu vine la ore din cauza Dumneavoastră", însă răspunsul profesoarei a venit prompt: "Da, nu vine pentru că este răsfăţatul dumneavoastră".

Chiar în prima zi la noul loc de muncă, femeia le-ar fi interzis unor elevi de clasa a V-a să bea apă în timpul orei.

Zarva din curtea şcolii a atras atenţia şi unui echipaj de poliţie.

Recitalul profesoarei continuă: "Am armă, am dreptul de a avea armă. Nu are nicio legătură că lor le este frică că ma duc peste copii să-i împusc! Nu este adevărat că i-am ameninţat şi d-asta nu cedez. Astea sunt scornelile lor şi dau vina pe copiii lor. Nu sunt obligată să răspund dacă am o armă în geantă".

Dialogul halucinant între părinţi şi profesoară a durat mai bine de o oră. Timp în care femeia a dat de înţeles de mai multe ori că vine cu arma la şcoală.

Scandalul a continuat şi în interiorul şcolii. Directoarea instituţiei spune că a fost obligată să o primească pe profesoară în urma unei decizii a Inspectoratului Şcolar, chiar dacă îi lipsea un aviz din partea psihologului.

Legea învăţământului nu le interzice profesorilor daţi afară dintr-o şcoală, din motive disciplinare, să aplice pentru un post nou la altă şcoală, aşa cum s-a întâmplat în cazul Mihaelei Cioc. Şi pentru că la Educaţie nu există ministru, legea nu poate fi modificată, în acest moment.

Practic, totul stă într-un proiect închis într-un sertar din această clădire. Asta pentru că nu există un ministru la Educaţie care să semneze noua metodolgie care ar trebui să interzică profesorilor care au avut un contract de muncă desfiinţat să nu mai aibă voie să intre în sistemul de învăţământ românesc.

Florian Lixandru, secretar de stat în Ministerul Educaţiei: Noi avem proiectul pregătit, aşteptăm ministrul pentru a fi semnat acest ordin. Părerea mea este că doamna profesoară ar trebui să plece din şcoală

Cât despre profesoara care susţine că are o armă pe care o poate folosi cum vrea ea, sancţiunile trebuie să vină din partea conducerii instituţiei în care predă. Anul acesta, ţine cursuri în două şcoli din Bucureşti.

Mihaela Neacșu, inspector general şcolar Bucureşti: Comisiile constituite la cele două unităţi vor stabili dacă doamna profesoasă se face vinovată astfel încât să fie aplicată sancţiunea cuvenită

Ancheta poate porni doar dacă părinţii depun o plângere sau dacă şcoala se autosesizează.