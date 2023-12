Scene șocante la un meci de fotbal din Azerbaidjan: Nocturna s-a prăbușit în timpul meciului /FOTO-VIDEO

Meciul dintre Turan și Araz, din cadrul etapei cu numărul 18 a primei ligi din Azerbaidjan, a fost întrerupt la scorul de 2-1 în favoarea gazdelor, după ce unul dintre stâlpii care susțineau instalația de nocturnă s-a prăbușit, potrivit digisport.ro.

Nocturna stadionului s-a prăbușit din cauza vântului puternic

Unul dintre stâlpii care susțineau instalația de nocturnă a cedat din cauza vântului foarte puternic. Întreaga nocturnă s-a prăbușit, iar partida din campionatul Azerbaidjanului a fost întreruptă cu doar câteva minute de final.

Restul meciului se va disputa duminică, de la ora locală 12:00. Nicio persoană nu a fost rănită în urma acestui incident, potrivit AS.ro. Partida a fost întreruptă în momentul în care gazdele conduceau cu 2-1.

Araz ar putea să se distanțeze de Neftci Baku dacă va câștiga cu Turan

Turan se află pe locul 8 în campionat, cu 19 puncte. În același timp, Azar ocupă poziția a 5-a, cu 26 de puncte, unul mai mult decât Neftci Baku, echipa antrenată de Adrian Mutu.

Victoria gazdelor ar fi în favoarea formației lui Adrian Mutu, care a câștigat meciul din această rundă cu Lokbatan, scor 4-0. În cazul în care Azar va întoarce scorul, se va distanța la patru puncte de Neftci.

Stadium light pole fell on the pitch during Turan Tovuz v Araz Nakhchivan.



No injuries reported. That was a very close call. #football pic.twitter.com/L1iZjH7iQt