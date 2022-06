Scriitorul scoţian James Robertson a câştigat premiul Walter Scott pentru ficţiune istorică

Celelalte trei romane finaliste din 2022 au fost ''Rose Nicolson'', de Andrew Greig, ''Fortune'', de Amanda Smyth, şi ''The Magician'', de Colm Toibin.Câştigătorul a fost anunţat în cadrul Borders Book Festival din localitatea Melrose.Juriul a apreciat calitatea romanului "News of the Dead", prima carte cu o acţiune plasată în Scoţia care câştigă premiul Walter Scott pentru ficţiune istorică.Romanul prezintă trei poveşti diferite, cu intrigi plasate în epoca picţilor, la începutul secolului al XIX-lea şi în vremurile moderne, legate între ele printr-un spaţiu comun, localitatea fictivă Glen Conach.James Robertson este cel de-al doilea scriitor scoţian recompensat cu acest premiu după poetul Robin Robertson, care s-a impus în 2019 cu volumul "The Long Take".Premiul Walter Scott pentru Ficţiune Istorică a fost decernat pentru prima dată în 2010, iar printre câştigători s-au aflat de-a lungul timpului Hilary Mantel, Sebastian Barry şi Robert Harris.Premiul este sponsorizat de ducele şi ducesa de Buccleuch şi poartă numele romancierului şi poetului Walter Scott, originar din Edinburgh, autorul romanelor ''Ivanhoe'', "Rob Roy" şi ''Waverley''. Scriitorul a murit în localitatea Abbotsford, în apropiere de Melrose, în 1832.Câştigătorul este răsplătit cu un cec de 25.000 de lire sterline, iar ceilalţi finalişti primesc fiecare suma de 1.500 lire sterline, Premiul Walter Scott fiind una dintre cele mai generoase distincţii literare din Scoţia.