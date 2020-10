Scurtmetrajul românesc Contraindicaţii, de Lucia Chicoş, premiat în secţiunea Cinéfondation la Cannes

Scurtmetrajul românesc „Contraindicaţii”, de Lucia Chicoş, a fost recompensat cu premiul al treilea în secţiunea Cinéfondation a Festivalului de Film de la Cannes de anul acesta, competiţie care a avut loc în cadrul unui eveniment special de trei zile.

Selecţia Cinéfondation prezintă scurtmetraje produse de studenţi de la şcoli din întreaga lume, iar de-a lungul anilor aici au fost prezentate creaţii ale unor cineaşti precum Cătălin Mitulescu, Corneliu Porumboiu, Emmanuelle Bercot, Deniz Gamze Ergüven, Léa Mysius, Kornél Mundruczó, Claire Burger, Jessica Hausner, Annie Silverstein, Asif Kapadia, Pippa Bianco, Dani Rosenberg, Alice Furtado, Anna Cazenave Cambet, Etienne Kallos şi Nadav Lapid.

La a 23-a ediţie, comitetul de selecţie, condus de Dimitra Karya, a ales 17 filme, dintre care 11 realizate de bărbaţi şi 8 de femei. Producţiile au fost selectate din 1.952 de înscrieri de la 444 de şcoli din întreaga lume.

Scenarista şi regizoarea Claire Burger (Franţa), actorul Damien Bonnard (Franţa), regizorul şi producătorul Rachid Bouchareb (Franţa), producătorul Charles Gillibert (Franţa), regizoarea şi scenarista Dea Kulumbegashvili (Georgia) şi actriţa Céline Sallette (actriţa) au alcătuit juriul anul acesta.

Premiile au fost anunţate miercuri seară, la Grand Théâtre Lumière ca parte a „Cannes 2020 Special”.

Scurtmetrajul „Contraindicaţii", produs de UNATC „I.L. Caragiale", a fost selectat în secţiunea Cinéfondation alături de filme de la universităţi din Israel, Marea Britanie, Argentina, Ungaria, India, Elveţia, SUA, Coreea de Sud, Franţa, Polonia, Portugalia, Germania şi Slovenia.

Cu Nicoleta Lefter şi Maria Ploae, „Contraindicaţii” este filmul ei de licenţă, de anul trei. Înainte de Cinéfondation, Lucia Chicoş şi-a prezentat anul acesta scurtmetrajul la Cinemaiubit (unde a fost desemnat cel mai bun film românesc), la TIFF şi la festivalul Anonimul. Scenariul este scris împreună cu Emil Vasilache, iar imaginea este semnată de George Maftei.

„Povestea nu vine niciodată întreagă. Uneori nici personajele nu sunt clare şi e vorba, mai degrabă, iniţial, de o imagine, de o temă. Mă interesa foarte mult, dintr-o perspectivă personală, cum într-o relaţie dintre doi oameni - în momentul ăla nu era vorba neapărat de o mamă şi o fiică sau de un cuplu - unul nu poate să intre în conflict direct şi atunci e posibil să apără un atac de anxietate ca evitare a conflictului. Cumva, de aici a pornit. Apoi a trecut prin multe variante. Oamenii au reacţia asta la filmul meu: pare ceva străin de o fată care are 20 şi un pic de ani. Dar pentru mine e foarte personal. E inspirat de multe experienţe ale mele, ale familiei, ale oamenilor apropiaţi mie, dar amestecate. Sunt multe personaje feminine care împreună au ajuns, foarte amestecate, în acestea două”, declara regizoarea într-un interviu acordat News.ro vara aceasta.

Premiul întâi în secţiunea Cinéfondation a fost obţinut de „Catdog” (India), de Ashmita Guha Neogi, iar premiul al doilea, de „My Fat Arse and I” (Polonia), de Yelyzaveta Pysmak.

Premiul al treilea a fost acordat ex aequo, pentru „Contraindicaţii” şi „I Want to Return Return Return” (Germania), de Elsa Rosengren.

Câştigătorii vor primi granturi de 15.000 de euro - pentru premiul întâi, 11.250 de euro - pentru premiul al doilea, şi 7.500 de euro - pentru premiul al treilea.

Filmele din competiţie vor fi proiectate la Cinéma du Panthéon din Paris pe 31 octombrie.