Se complică relațiile între SUA și Turcia: Erdogan, acuzații EXPLOZIVE la adresa lui Trump

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a dat asigurări miercuri că Turcia nu va ceda ameninţărilor Statelor Unite legate de procesul pastorului american Andrew Brunson şi a acuzat Washingtonul de ”mentalitate evanghelistă şi sionistă”, relatează AFP.

”Ne este imposibil să acceptăm această mentalitate evanghelistă şi sionistă şi acest ton ameninţător din partea Statelor Unite”, a declarat Erdogan, răspunzând unor întrebări ale unor jurnalişti, la Ankara.

”Să ne scuze, dar noi nu dăm credit acestui tip de limbaj ameninţător”, a adăugat el, apreciind că ”nimeni nu va avea de câştigat absolut nimic de pe urma acestei abordări pline de ameninţări”.

Tensiunile între Washington şi Ankara s-au intensificat săptămâna trecută, din cauza detenţiei în Turcia a lui Andrew Brunson, acuzat de autorităţile turce de activităţi ”teroriste” şi spionaj.

Plasarea sa în arest la domiciliu miercurea trecută, după un şi jumătate de detenţie, nu a calmat tensiunile, iar preşedintele american Donald Trump şi vicepreşedintele său Mike Pence au ameninţat Turcia cu ”sancţiuni grele” dacă Brunson nu este eliberat.

Ankara continuă să denunţe de atunci un limbaj ”inacceptabil” din partea aliatului său în NATO.

Pence - un creştin evanghelist, la fel ca Brunson - l-a desemnat pe pastor drept o ”victimă a persecuţiei religioase” într-o Turcie majoritar musulmană.

”Turcia nu are nicio problemă cu minorităţile religioase”, s-a apărat Erdogan miercuri.

Reprezentanţi ai unor minorităţi religioase din Turcia au semnat marţi o declaraţie comună în care afirmă că nu sunt supuşi unor presiuni sau restricţii în practicarea credinţei lor.

Brunson, care respinge toate acuzaţiile formulate împotriva sa, riscă până la 35 de ani de închisoare.

Turcia şi Statele Unite se confruntă cu numeroase subiecte de disensiune, între care susţinerea de către Washington a unei miliţii kurde siriene considerate ”teroristă” de Ankara şi solicitări turce de extrădare a predicatorului şi opozantului Fethullah Gülen, acuzat să se află în spatele puciului eşuat din 2016, rămase fără răspuns.

De asemenea, oi angajaţi locali ai unor misiuni americane în Turcia se află în prezent în detenţie, iar altul se află în arest la domiciliu.

