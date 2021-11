Se încheagă o nouă forță politică – 'aurbaniștii'. În Constanța, pot conta deja pe Bogdan Bola, căruia i s-a promis să fie președinte de organizație

După marele compromis de dragul țărișoarei pe care Cîțu l-a anunțat în acest weekend referindu-se la înțelegerea PNL cu PSD, nici tabăra orbaniștilor nu salvează, măcar la nivel de imagine, liberalismul, ba dimpotrivă. Co-preşedintele AUR, George Simion, a anunțat că negociază cu Ludovic Orban pentru susținerea demersului de demitere a președintelui Klaus Iohannis și că are deja de partea sa deputaţi PNL între cele cele 200.000 de semnături pe care susține că le-ar fi strâns.

Printre ei se numără și Bogdan Bola (foto), omul lui Orban de la Constanța, cum a fost deja etichetat de presă, și căruia i s-a promis funcția de președinte de organizație în noua formațiune politică pe care fostul lider al PNL spune că o va închega în curând. Va fi un partid liberal-conservator, adică va ținti și o parte a publicului AUR, cu care iată deja are discuții.

Tânărul Bola (fiul fostului prefect de Constanța, Eugen Bola, în perioada USL) este singurul orbanist dintre cei patru parlamentari liberali constănțeni. La final de octombrie își dădea demisia din grupul parlamentar liberal și-și exprima pe contul personal de Facebook regretul că, după 26 de ani de liberalism, a ajuns să facă acest pas ....spre populism. Mai mult, a ieșit la rampă, neașteptat pentru un liberal destul de discret spre absent în cele peste două decenii de politică, împotriva lui Nicoale Ciucă, fost premier interimar, dar care are șanse mari să fie renominalizat zilele acestea de Klaus Iohannis pentru aceeași funcție.

„Un militar, fără experiență administrativă și politică, pus în fruntea unui partid politic și a Guvernului, pe care nu-l recomandă nimic (în acest plan) în afara dorinței cuiva de mai sus…hmmm, unde am mai văzut noi asta?! And what the hell could go wrong…?! P.s. trei ani de guvern minoritar, cu sprijin PSD… nimeni nu ne-ar fi dat acum un an voturi dacă ar fi știut o astfel de chestiune. Dar nu cred că, în ziua de azi, mai contează asta pentru unii dintre noi…“, a arătat cu degetul Bola, uitând însă cui datorează cariera politică care a culminat anul trecut cu alegerea sa ca deputat PNL în Parlamentul României după ce a ocupat aproape un an o funcție pentru care sigur nimic nu îl recomanda - director al Administrației Bazinale a Apelor Dobrogea Litoral (ABDL).

Eugen Bola, tatăl “aurbanistului” Bogdan Bola, este fost prefect din partea PNL în perioada 2012-2014 (numit de Victor Ponta), și rudă cu frații Hașotti. Puiu Hașotti este fost președinte al PNL Constanța și locomotiva locală a USL în perioada cu pricina (sunt de notorietate îmbrățișările publice cu fostul, Radu Mazăre și pentru susținerea unor alți edili locali PSD acuzați și condamnați pentru corupție). Iar avocatul Ionel Hașotti a fost implicat în multe din dosarele retrocedărilor din Constanța. De altfel, numele fostul prefect Bola apare și în sesizarea făcută în 2015 la DNA de omul de afaceri Grigore Comănescu – prefectul împreună cu frații Hașotti și cu primarul din Năvodari de la acea vreme, Nicolae Matei, ar fi format un grup infracțional care a orchestrat, printre altele, și hărțuirea în instanță a antreprenorului constănțean.

Numele lui Eugen Bola mai este legat însă de abuzuri mult mai grave comise ca funcționar al statului. În 2017, din funcția de director al ITM Constanța (unde s-a tot perindat din 2009 încoace), Eugen Bola a fost înregistrat cum muşamaliza un caz de muncă fără forme legale. Tot un caz de muncă fără forme legale, combinat cu neglijență au fost ingredientele tragediei din 2014, când trei tinere au ars de vii în incinta restaurantului Beirut din Constanța. În dosarul soluționat în 2019, procurii au dovedit că societatea care administra restaurantul a angajat 11 persoane fără contract de muncă și a întocmit fișe din instruire în domeniul situațiilor de urgență false. La acel moment, Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța, era condus de același Eugen Bola.

Dacă în cazul tatălui, apropierea de PSD i-a asigurat aproape un deceniu două poziții confortabile în administrația de stat locală, în cazul lui Bogan Bola, apropierea de Orban și de populiștii de la AUR s-ar putea să-l propulseze mai aproape de scena centrală a politicii decât a reușit tatăl său. Iar obținerea mandatului de deputat PNL via ABDL, poziție folosită doar pentru PR preelectoral, a fost primul pas.